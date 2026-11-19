görüntüler dosyaya girdi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 11 Kasım'da Yenimahalle TOKİ konutlarında bulunan 8'inci kattan düşerek yaşamını yitiren kadın doğum asistanı Pelin Pınar (27) ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Nebi Ö. hakkında yürütülen soruşturmaya, olaydan önce çekilen güvenlik kamerası görüntüleri eklendi.

görüntülerin içeriği:

Dosyaya giren kayıtlar, çiftin bir alışveriş merkezinde nişan hazırlıkları için alışveriş yaptığını ve güvenlik kamerasına birbirlerine sarıldıkları anların yansıdığını gösteriyor. Görüntülerde, çiftin birlikte alışveriş yapıp yakın temas halinde olduğu ve planladıkları nişan tarihlerine ilişkin ifadelerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

soruşturmada son durum:

Olayın ardından kasten öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Nebi Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı, imza yükümlülüğü ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma makamları, eldeki görüntüleri ve tarafların ifadelerini değerlendirerek olayın nasıl geliştiğine ilişkin dosyayı genişletiyor.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgiye göre, Nebi Ö.'nün daha önce verdiği ifadede Pelin Pınar ile 21 Kasım tarihinde nişanlanmayı planladıklarını söylediği de dosyada yer alıyor. Savcılık ve emniyet birimleri, güvenlik kamerası kayıtları ile diğer deliller arasında çelişki olup olmadığını incelemeye devam ediyor.

Olayın detayları ve soruşturmanın seyrine ilişkin resmi açıklamalar geldikçe dosyaya yeni kayıtlar ve raporlar eklenebilecek. Kamuoyuna yansıyan görüntüler, soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor ve olayın aydınlatılması için adli süreç takip ediliyor.

Doktor Pelin Pınar’ın ölümünden önceki son görüntüleri ortaya çıktı