Serik'te kavşakta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde dün saat 16.30 sıralarında D-400 kara yolu Antalya-Serik istikametindeki Kadıoğlu Kavşağı'nda bir kaza meydana geldi.

kaza gelişimi:

İddiaya göre, Dilek Ö. yönetimindeki elektrikli bisiklet ters yönden yola girerek karşıya geçmek istedi. Bu sırada aynı yönde seyreden Emirhan K. idaresindeki 07 CNU 629 plakalı motosiklet ile çarpışma yaşandı.

müdahale ve soruşturma:

Çarpışmada elektrikli bisiklet sürücüsü Dilek Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra iki yaralıyı ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; yetkililer, motosikletteki kişilerin kask takmasının kazanın daha ağır sonuçlanmasını önlediğini değerlendirdi.

SERİK İLÇESİNDE KAVŞAK SİSTEMİNDE MOTOSİKLET İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KADIN YARALANDI