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Diyarbakır trafiğinde tehlikeli makas anları cep telefonu kamerasında

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde makas atarak ilerleyen sürücünün tehlikeli manevraları bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı; araç kısa süre sonra kayboldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Diyarbakır trafiğinde tehlikeli makas anları cep telefonu kamerasında

Olayın görüntüleri:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün trafikte makas atarak ilerlediği görülüyor. Hızla seyreden araç, yanındaki araçların arasından tehlikeli şekilde yol aldı ve kısa süre sonra görüş alanından çıktı.

Görüntüler, aynı yoldan geçen başka bir araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Videoda sürücünün ani şerit değişiklikleri ve dar alandan geçmeye çalışması net biçimde izleniyor.

Manevranın seyri:

Videoda sürücünün birden fazla aracı geride bırakarak makas attığı, trafik akışını sekteye uğrattığı ve karşılaşılabilecek risklere yol açtığı görülüyor. Araç kısa bir süre sonra kameralardan çıktı; kayıt yapan kişi olay anını net olarak belgeledi.

Güvenlik uyarısı:

Bu tür tehlikeli manevralar hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk taşır. Görüntüler, trafikte dikkat, sabır ve kurallara uyulmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor. Yetkili birimlerin olayla ilgili müdahalesi veya incelemesi hakkında kayıtlarda bilgi bulunmamaktadır.

DİYARBAKIR’DA MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI.

DİYARBAKIR’DA MAKAS ATARAK İLERLEYEN SÜRÜCÜ TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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