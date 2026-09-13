Kurtalan'da kamyon fren yapamayınca iki araçta maddi hasar oluştu

Kurtalan'da kırmızı ışıkta çarpışma

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen iki araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle her iki araçta da yalnızca maddi hasar meydana geldi, olayda ölü ya da yaralanan olmadı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre kamyon, kırmızı ışıkta duran araçlara yaklaşırken fren yapmasına rağmen duramayarak arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddeti, araçların arka kısımlarında belirgin hasar oluşturdu; çarpmanın başka bir araca sıçrayıp sıçramadığına dair bilgi verilmedi.

Maddi hasar ve inceleme:

Kazada iki araçta maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olay yerine gelen ekipler hasarla ilgili tutanak tuttu ve trafik birimleri tarafından kaza sonrası inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücüler ve araç sahipleriyle yapılan görüşmelerin ardından olayın nedenine ilişkin incelemenin süreceğini belirtti.

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