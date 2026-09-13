Yozgat'ta iki araç çarpıştı, otomobil alev aldı; bir kişi yaralandı

Yozgat'ta otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı

Yozgat kent merkezi Çapanoğlu Mahallesi Atatürk yolu mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda bir kişi yaralandı, otomobilde yangın çıktı.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, B.Ç. yönetimindeki 34 MTG 779 plakalı BMW marka otomobil ile C.Ş. idaresindeki 66 DU 537 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde yangın meydana geldi.

Müdahale ve yaralı durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan otomobil söndürüldü. Kazada yaralanan C.Ş., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma:

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer olayın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

YOZGAT’TA OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.