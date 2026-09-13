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Kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan çarpışma: 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Antalya Manavgat'ta hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı kazada 18 yaşındaki Veli Alyörük hayatını kaybetti; kaçan sürücü jandarma tarafından yakalandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan çarpışma: 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

kaza anı ve olayın gelişimi:

Antalya’nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Kumköy istikametine seyir halindeki motosiklet sürücüsü Veli Alyörük (2008) ile hafif ticari araç çarpıştı. Olay, bir iş yerinin iç mekan güvenlik kamerasına an be an yansıdı; çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrulurken, kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

soruşturma ve yakalama:

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve kazayı gören vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda aracın plakasını tespit etti ve şüpheliye ulaştı. Olay yerinden kaçan sürücünün isminin Mustafa K. olduğu ve evinde yakalandığı öğrenildi.

Yapılan incelemede sürücünün alkol testinin pozitif çıktığı ve 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülürken, kazanın oluş şekli ve deliller üzerinde çalışmalar devam ediyor.

cenaze teslimi ve aile tepkisi:

Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan bugün alınan cenaze, aile ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi esnasında ailenin gözyaşlarına boğulduğu, gencin kardeşinin cenaze aracının yanında çöktüğü ve yakınlarının aile fertlerini sakinleştirmeye çalıştığı bildirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Veli Alyörük'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Afyonkarahisar’a götürüldü. Olayla ilgili adli ve idari süreçler jandarma birimleri tarafından yürütülüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇAPTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI TRAFİK...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇAPTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI TRAFİK KAZASINDA 18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ. KAÇAN SÜRÜCÜ İSE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN EVİNDE YAKALANDI. GENCİN CENAZESİNİ TESLİM ALAN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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