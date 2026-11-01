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Diyarbakır'da Amed fırtınası: ilk yarı 3-0

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Amed Sportif, Diyarbakır'da Eyüpspor karşısında Krasniqi, Gift Orban ve Samuel Ballet'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:37

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 14:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Diyarbakır'da Amed fırtınası: ilk yarı 3-0

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Eyüpspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi Amed'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Dakikalar içinde gelen organizasyonlar ve net fırsatlarla Amed, devreye rahat bir skorla girdi.

ilk yarı detayları:

13. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ermal Krasniqi, ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve Amed'i 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada Rayan Lutin'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Gift Orban, sol çaprazdan yaptığı vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

42. dakikada sağ kanattan Dia Saba'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Orban, kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını Samuel Ballet'e aktardı. Kale önünde bulunan Ballet, kayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve Amed ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alpaslan Şen, Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi, Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp, Rayan Lutin, Dia Saba, Samuel Ballet, Gift Orban

Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Yira Sor, Gökhan Gül, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Mohamed Khalil, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir

Teknik direktör: Besnik Hasi

Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Chandrel Massanga, Zak Jules, Talha Ülvan (Hamza Akman dk. 31), Raux Yao, David Costa, Mete Kaan Demir, Bilal Boutobba, Lenny Pintor, Yusuf Barası

Yedekler: Umut Keseci, Horatiu Moldovan, Arda Yavuz, Anıl Yaşar, Abdelhamid Sabiri, Ahmed Abdullahi, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan, Konrad Michalak

Teknik direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Ermal Krasniqi (dk. 13), Gift Orban (dk. 35), Samuel Ballet (dk. 42) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kart: El Yamiq (Eyüpspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE MÜCADELE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE MÜCADELE EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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