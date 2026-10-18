Fırtınada batan Kuzey Yıldızı teknesinin kurtarılması tamamlandı

Bozhane çekeklerinde yürütülen kurtarma çalışmaları sonuçlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bozhane mevkiinde, bölgede etkili olan fırtına sonrası çekeklerde batan Kuzey Yıldızı adlı teknenin kurtarılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı yetkililerce bildirildi.

Operasyonun seyri ve sonuçları:

Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda tekne sökülerek veya çekilerek bölgeden çıkarıldı. Yapılan tespitlere göre teknenin büyük bir bölümü hasar görmüş durumda; kurtarma operasyonu, can güvenliği açısından kritik olan süreci sorunsuz şekilde sonlandırdı.

Yerel durum ve güvenlik vurgusu:

Karadeniz Ereğli Bozhane mevkiindeki çekek alanında yaşanan batma olayı, fırtınanın etkisiyle meydana geldi. Yetkililer, sahada can güvenliğinin sağlanmış olmasının ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının, bölgedeki deniz trafiği ve çekek alanı için öncelikli olduğu değerlendirmesini yaptı.

Fırtınada batan tekne kurtarıldı