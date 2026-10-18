Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Fırtınada batan Kuzey Yıldızı teknesinin kurtarılması tamamlandı

Zonguldak Ereğli Bozhane çekeklerinde fırtınada batan Kuzey Yıldızı teknesinin kurtarılması tamamlandı; can kaybı ya da yaralanma yok.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 16:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Fırtınada batan Kuzey Yıldızı teknesinin kurtarılması tamamlandı

Bozhane çekeklerinde yürütülen kurtarma çalışmaları sonuçlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Bozhane mevkiinde, bölgede etkili olan fırtına sonrası çekeklerde batan Kuzey Yıldızı adlı teknenin kurtarılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı yetkililerce bildirildi.

Operasyonun seyri ve sonuçları:

Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda tekne sökülerek veya çekilerek bölgeden çıkarıldı. Yapılan tespitlere göre teknenin büyük bir bölümü hasar görmüş durumda; kurtarma operasyonu, can güvenliği açısından kritik olan süreci sorunsuz şekilde sonlandırdı.

Yerel durum ve güvenlik vurgusu:

Karadeniz Ereğli Bozhane mevkiindeki çekek alanında yaşanan batma olayı, fırtınanın etkisiyle meydana geldi. Yetkililer, sahada can güvenliğinin sağlanmış olmasının ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının, bölgedeki deniz trafiği ve çekek alanı için öncelikli olduğu değerlendirmesini yaptı.

Fırtınada batan tekne kurtarıldı

Fırtınada batan tekne kurtarıldı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karadeniz Ereğli'de mahalle yaşamını aksatan perde duvar çökmesi
images

Ereğli'de kaldırım çökmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti
images

Fırtına sonrası Karadeniz Ereğli'de balıkçı barınağına ölü yunus vurdu
images

Dev dalgalar İnkumu sahilini çöplüğe döndürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gürsu'da toplu konutlarda ek ödeme tartışması büyüyor

Minikler sahada: hareket, oyun ve yeni hatıralar

Müftülerden yeni il müftüsüne ziyaret ve başarı dilekleri

Görevde duyarlılık: Bilecik emniyet müdürü polislerin çabasını takdir etti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Husiler Suudi hedeflerine dört füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini iddia etti