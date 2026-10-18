Yüksekova'da görüşü azaltan sis ulaşımı aksatıyor

Yüksekova'da yoğun sis ve yükseklerde kar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken kent merkezinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgedeki soğuk ve yağışlı hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarısı:

İki haftadır aralıklarla devam eden yağışlarla birlikte sıcaklıklarda belirgin bir düşüş kaydedildi. 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağının zirveleri karla kaplanırken, kent merkezinde günlerdir etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Ulaşımda alınan önlemler:

Özellikle dağlık kesimlere yakın bölgelerde sürücüler ana arterlerde araçlarının farlarını ve sis lambalarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

KENT MERKEZİNDE GÖRÜLEN YOĞUN SİS ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR.