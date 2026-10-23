Diyarbakır'da bir ay süren operasyon: uyuşturucu, silah ve 67 tutuklama

diyarbakır'da narkotik operasyonu sonuçları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son bir ayda il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mermi ele geçirildi. Operasyonlar, kullanım ve ticaretin önlenmesine yönelik koordineli şekilde yürütüldü.

ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök kenevir bitkisi, 6 bin 832 adet sentetik ecza hap, 549 gram afyon sakızı, 481 gram kokain, 182 adet ecstasy hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 133 adet mermi yer aldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 104 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunlardan 17'si adli kontrol tedbirine tabi tutulurken, 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri benzer çalışmalara devam edileceğini belirtirken, ele geçirilen miktarlar ilin mücadeledeki denetim yoğunluğunu gösteriyor.

DİYARBAKIR'DA POLİS EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR SONUCUNDA UYUŞTURUCU MADDE ÇEŞİTLERİ, SİLAHLAR VE MERMİLER ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 104 ŞÜPHELİDEN 67'Sİ TUTUKLANDI.