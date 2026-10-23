Dolar 49,7308 +0,02%
Euro 55,7738 +0,04%
Bist 11.220,37 -3,08%
Altın Gram 6.451,01 -0,63%
EUR/USD 1,1213 -0,08%
Brent Petrol 114,18 +0,89%
--°

Diyarbakır'da bir ay süren operasyon: uyuşturucu, silah ve 67 tutuklama

Diyarbakır'da Narkotik Şube'nin son bir aydaki operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu, silah ve mermi ele geçirildi; 104 şüpheliden 67'si tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da bir ay süren operasyon: uyuşturucu, silah ve 67 tutuklama

diyarbakır'da narkotik operasyonu sonuçları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, son bir ayda il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mermi ele geçirildi. Operasyonlar, kullanım ve ticaretin önlenmesine yönelik koordineli şekilde yürütüldü.

ele geçirilen maddeler ve silahlar:

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök kenevir bitkisi, 6 bin 832 adet sentetik ecza hap, 549 gram afyon sakızı, 481 gram kokain, 182 adet ecstasy hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 133 adet mermi yer aldı.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 104 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunlardan 17'si adli kontrol tedbirine tabi tutulurken, 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri benzer çalışmalara devam edileceğini belirtirken, ele geçirilen miktarlar ilin mücadeledeki denetim yoğunluğunu gösteriyor.

DİYARBAKIR&#039;DA POLİS EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR SONUCUNDA UYUŞTURUCU MADDE ÇEŞİTLERİ, SİLAHLAR...

DİYARBAKIR'DA POLİS EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR SONUCUNDA UYUŞTURUCU MADDE ÇEŞİTLERİ, SİLAHLAR VE MERMİLER ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 104 ŞÜPHELİDEN 67'Sİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Soğuk zinciri bozulmuş etleri çöpten alıp satmaya çalışırken yakalandılar
images

Dörtyol'da kaza: araçtan çıkarılan üç kişi hastaneye kaldırıldı
images

Çukurova soruşturmasında başkan Emrah Kozay dahil 34 kişi cezaevine gönderildi
images

mesleki eğitim merkezlerinde 36 milyonluk kamu zararı iddiası: 22 tutuklama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan’da İyilik Var tanıtımı: sivil dayanışma ağları genişliyor

Payas'ta yeni jandarma hizmet binasında tamamlanma heyecanı

Hakkari'ye 56 hekimle sağlık hizmeti takviyesi

Erzincan'da nesiller seramik atölyesinde buluştu

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi