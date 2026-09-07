Diyarbakır'da dönüş sırasında ehliyetsiz sürücü çarpışmaya neden oldu

kaza ayrıntıları:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kışla Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen bir sürücü dönüş yaparken karşı şeritten gelen başka bir araçla çarpıştı. Olay sırasında her iki araçta da hasar meydana geldi.

maddi hasar ve can durumu:

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı; iki araçta da sadece maddi hasar oluştu. Olay mahallinde sağlık ekiplerine gerek duyulmadı, bölge kısa süreli trafik akışına göre düzenlendi.

soruşturma ve uygulanan işlem:

Kaza bildirilince bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilerek hakkında cezai işlem uygulandı ve kaza ile ilgili resmi inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında hasar tespit raporu tutuldu ve trafik güvenliği uyarıları tekrarlandı.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için sürücülerin yasal gerekliliklere uymasının önemine dikkat çekti. Kazayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

DİYARBAKIR’DA EHLİYETSİZ OLDUĞU ÖĞRENİLEN SÜRÜCÜ, DÖNÜŞ YAPARKEN BAŞKA BİR ARAÇLA ÇARPIŞTI. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.