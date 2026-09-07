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Erenler'de hayvan bakımevi ve kantin kartla sosyal yatırımlar hızlanıyor

Erenler Belediye Meclisi eylül toplantısında Şenol Dinç, Yazılı Mahalle'deki hayvan bakımevi ihalesi ile asfalt ve Kantin Kart planlarını açıkladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erenler'de hayvan bakımevi ve kantin kartla sosyal yatırımlar hızlanıyor

Erenler eylül meclis toplantısı

Erenler Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Şenol Dinç başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste gündemde yer alan 5 madde ele alınıp karara bağlandı; toplantı, ilçede yürütülen teknik ve sosyal çalışmalara dair bilgilendirmelere odaklandı.

Toplantıda konuşan Başkan Dinç, kentin altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal projelere ilişkin gelişmeleri paylaştı. Dinç, Yazılı Mahalle'de hayata geçirilecek barınak projesiyle ilgili olarak 'Hayvan Bakımevi Projemizin ihalesi ve akabinde firmaya yer teslimi gerçekleşti; çalışmalar bugün başlıyor' ifadelerini kullandı ve projenin yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde modern bir tesis olarak planlandığını belirtti.

altyapı ve üstyapı çalışmalarının durumu:

Belediye yetkilileri, ilçedeki asfaltlama ve kilitli parke çalışmalarının planlama dâhilinde devam ettiğini aktardı. Özellikle Yeşiltepe Mahallesi'nde kapsamlı bir asfalt serim hazırlığı yürütüldüğü vurgulandı. Çalışmaların programlandığı şekilde ilerlemesi için ekiplerin saha organizasyonunu tamamladığı ve öncelikli güzergâhlarda uygulamaya geçileceği bildirildi.

Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılını karşılamak üzere okulların bahçe temizlikleri ve çevre düzenleme işleri tamamlandı. Yetkililer, okul çevrelerinin öğrencilere güvenli ve düzenli alanlar sunacak şekilde hazırlanmasını önceliklendirdiklerini açıkladı.

kantin kart projesi ve sosyal destekler:

Toplantıda eğitim desteği kapsamında uygulanan Kantin Kart projesinin bu yıl da sürdürüleceği belirtildi. Dinç, projenin amacının dar gelirli ailelerin çocuklarına okul harçlığı sağlamak olduğunu ifade etti. Geçen yıl projenin 6 okulumuzda uygulandığını anımsatan yetkililer, her yıl hem okul hem öğrenci sayısını artırarak desteği genişletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Meclis oturumu, açıklanan projelerin ve altyapı planlarının değerlendirilmesi sonrasında alman kararların oy çokluğuyla kabul edilmesiyle sona erdi.

ERENLER BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL DİNÇ BAŞKANLIĞINDA...

ERENLER BELEDİYESİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL DİNÇ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI. TOPLANTIDA MECLİS GÜNDEMİNDE YER ALAN 5 MADDE GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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