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Destek ekipleri Konuralp Antik Tiyatro kazılarına gönüllü katkı sağladı

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri gönüllü olarak hafta sonu Konuralp Antik Tiyatro kazılarına personel ve lojistik desteği veriyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Destek ekipleri Konuralp Antik Tiyatro kazılarına gönüllü katkı sağladı

Destek ekipleri Konuralp Antik Tiyatro kazılarına gönüllü katkı sağladı

Düzce Belediyesi tarafından sağlanan personel ve lojistik destekle, Konuralp Antik Tiyatro kazılarında çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Hafta sonu mesaisini kazı alanında geçiren ekipler, gönüllülük esasına dayalı katkılarıyla proje ekibine destek verdi.

Kazı çalışmalarının hedefi:

Konuralp Antik Tiyatro kazıları, restorasyon sürecine hazırlanırken son aşamaya doğru ilerliyor. Kazıların aralıksız sürdürülmesi amacıyla yürütülen dayanışma çalışmaları, saha düzenlemeleri ve araç-gereç lojistiği gibi ihtiyaçların Düzce Belediyesi tarafından karşılanması, arkeologların iş akışını kolaylaştırıyor.

Gönüllülük ve saha desteği:

Her müdürlükten gönüllü ekiplerin katıldığı çalışmalarda özellikle Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli, sahada lojistik ve fiziki destek sağlayarak hafta sonu mesaisini kazılara ayırdı. Bu dayanışma, projenin sürekliliği açısından önem taşıyor ve bölgenin tarih turizmine kazandırılması hedefini güçlendiriyor.

Kazı alanının restorasyona hazırlanması sürecinde belediyenin sağladığı personel ve lojistik destek, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesine katkı sunuyor. Gönüllü katkılarla birleşen bu destek, Konuralp’in mirasının korunması ve ziyaretçilere açılması yönündeki çabaları hızlandırıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ&#039;NİN PERSONEL VE LOJİSTİK DESTEĞİ İLE TAMAMLANMASI İÇİN GÜN SAYAN KONURALP ANTİK...

DÜZCE BELEDİYESİ'NİN PERSONEL VE LOJİSTİK DESTEĞİ İLE TAMAMLANMASI İÇİN GÜN SAYAN KONURALP ANTİK TİYATRO KAZILARINA EKİPLERİN DESTEĞİ SÜRÜYOR. HAFTA SONU MESAİSİNİ KONURALP'TEKİ KAZILARA DESTEK İÇİN HARCAYAN DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA SAHADA YER ALDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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