mhp il başkanının değerlendirmesi:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Terörsüz Türkiye hedefiyle bölgede hissedilen değişimi değerlendirdi. Özcoşkun, sürecin Diyarbakır ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde yalnızca güven ortamını güçlendirmekle kalmayıp, sosyal yaşam ve ekonomik faaliyetler üzerinde de somut etkiler yarattığını belirtti.

güvenin ekonomi ve turizme yansımaları:

Özcoşkun, bölgede oluşan huzur ve istikrarın ticaret, turizm ve yatırım alanlarında yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı. "Terörün gölgesinden uzaklaşan bölgemiz, artık ekonomik kalkınma, ticaret ve turizmle anılıyor" sözleriyle, yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisindeki artışa dikkat çekti. Esnafın, tüccarın ve sanayicinin bu olumlu atmosferden güç aldığına işaret ederek, bölgenin ekonomik geleceği bakımından bu değişimin kıymetli olduğunu söyledi.

Özcoşkun ayrıca, huzurun sağlanmasının yerel girişimcilerin güvenini artırdığını, ticari ilişkilerin canlandığını ve turizm kaynaklı gelirlerin bölge ekonomisine olumlu katkıda bulunduğunu ifade etti. Bu bağlamda yatırımcıların bölgeye yönelmesinin sürdürülebilir kalkınma için önem taşıdığını belirtti.

halk desteği ve siyasi vurgular:

İl Başkanı, bölge halkının en büyük beklentisinin kalıcı huzur ve istikrar olduğunu kaydetti ve vatandaşların Terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini söyledi. "Bizim en büyük arzumuz, anaların gözyaşının dinmesi, gençlerimizin geleceğe umutla bakması, esnafımızın işini büyütmesi ve bölgemizin hak ettiği kalkınma seviyesine ulaşmasıdır," şeklinde konuştu.

Özcoşkun, sürece öncülük eden bilge lider olarak MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek, hedefin ülke birliği, bölgesel kalkınma ve güçlü bir gelecek için taşıdığı önemi vurguladı. Bölgenin artık terör değil; turizm, ticaret, yatırım, kültür ve kardeşlikle gündeme gelmesi arzusunu dile getirdi.

Diyarbakır ve çevresinde sağlanan huzurun kalıcı hale gelmesinin toplumun her kesimi için öncelik olduğunu belirten Özcoşkun, Terörsüz Türkiye hedefinin büyük Türkiye ideali ve bölgenin kalkınması açısından belirleyici katkı sağlayacağını söyledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN