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Diyarbakır'da havai fişek yangını: site içindeki ağaç alev aldı

Kayapınar Diclekent'te atılan havai fişek site içindeki ağaca isabet ederek alevlere yol açtı; itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan söndürdü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da havai fişek yangını: site içindeki ağaç alev aldı

Olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Diclekent mevkiinde, gece saatlerinde atılan havai fişek site içerisindeki bir ağaca isabet etti. İskabet sonucu ağacın alev aldığı bildirildi.

Olayın ardından durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangın, doğrudan bitki örtüsünde başlayıp kısa sürede büyüme eğilimi gösterdi.

Müdahale ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler çevredeki konutlara sirayet etmeden kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yetkililer, yangının büyümesini önleyen müdahalenin zamanında yapıldığını vurguladı; evlere sıçramadan söndürülmesi öne çıkan nokta oldu.

Soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yapılacak çalışmaların, fişeğin nereden atıldığı ve sorumluların tespitine odaklanacağı bildirildi.

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEKLER SİTE İÇERİSİNDEKİ AĞACA İSABET EDİP...

DİYARBAKIR’IN KAYAPINAR İLÇESİNDE ATILAN HAVAİ FİŞEKLER SİTE İÇERİSİNDEKİ AĞACA İSABET EDİP YANMASINA NEDEN OLDU. YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİ İLE EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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