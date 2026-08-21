Diyarbakır’da iki ayrı silahlı olayın faili tutuklandı

Olayın seyri ve operasyon

Kayapınar ilçesinde 27 Temmuz'da bir iş yerine yönelik kurşunlama ile 15 Ağustos'ta bir AVM'de gerçekleşen ateşli yaralama olayları arasında bağlantı kuran polis ekipleri, yürüttükleri soruşturma sonucu şüphelinin kimliğini belirledi.

Tespit ve yakalama:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iki olayda da kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile hareket eden zanlının H.A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda H.A. silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç ve tutuklama:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine teslim edildi. Olaylarla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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