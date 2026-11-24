diyarbakır'da öğretmenlik ve tedavi arasında:

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Nuriye Ak Ortaokulunda 14 yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapan üç çocuk annesi Fatma Viyan Erel, 2016'da konulan 3. evre meme kanseri tanısıyla zor bir sürece girdi. Kemoterapi, ışın tedavisi ve ameliyatları içeren tedavi döneminde okulundan uzak kalmanın moralini bozduğunu söyleyen Erel, öğretmenlik aşkının ve öğrencilerinin desteğinin tedavisinde belirleyici olduğunu ifade etti.

göreve dönüş kararı ve sürecin zorlukları:

Erel, hastalığı ilerlemeden teşhis edildiğini, uzun ve yorucu bir tedavi süreci geçirdiğini aktardı. Hekimleri bağışıklık sisteminin zayıflığı nedeniyle dinlenmesini tavsiye etti; enfeksiyon riski ve sağlık durumu göz önünde bulunduruldu. Buna rağmen Erel, raporunu iptal ettirip okula döndü. Saçları dökülmüşken peruğunu takarak her sabah tedaviye, ardından derse gitti. Tedavi devam ederken derslere girmesi hem öğrencileriyle bağını korumasını sağladı hem de ona moral verdi.

Erel, 'Öğretmenlik benim için hayatımın merkezi. İşimden ve öğrencilerimden uzak kalmak beni gerçekten çok üzmüştü' diyerek işine dönme kararının nedenlerini açıkladı. Doktorların başlangıçta işe başlamamasını önerdiğini, ancak ısrarı üzerine raporunun iptal edildiğini ve zamanla sağlık durumunda iyileşme görüldüğünü belirtti. Erel, umudun tedavilerin önünde olduğunun altını çizdi.