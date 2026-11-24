Kaza ve soruşturmanın seyri:

Rize’nin Çayeli ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen olayda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ramazan Akın Bebek, üniversiteden çıktıktan sonra kaldığı yurda doğru yürürken kaldırıma çıkan bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada iki kişi yaralanırken, kamyonetin sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik görüntüleri ve aile iddiası:

Aile, olay öncesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonetin başka bir araçla yarış halinde olduğunu iddia etti. Bu iddia, kazanın meydana geliş biçimini ve sorumluluk dağılımını tartışmaya açtı. Kamyonet sürücüsünün tutuklanmasına rağmen diğer araç sürücüsünün serbest bırakılması ailede büyük tepki doğurdu ve adalet beklentisini güçlendirdi.

aileden çarpıcı tepkiler:

Baba Mustafa Bebek, oğlunun iki aracın yarışı sırasında hayatını kaybettiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi: 'Benim evladım iki caninin yarışı sırasında gencecik yaşta hayatını kaybetti. Dünyamız başımıza yıkıldı.' Baba Bebek, bir kişinin tutuklandığını ama diğerinin serbest bırakıldığını belirterek hak ettikleri cezayı talep etti ve adalete güvendiğini ifade etti.

Anne Selime Bebek ise oğlunun öğretmenlik mesleğine girmek üzere olduğunu, mezuniyet kıyafetlerini bile aldığını anlattı: 'Anne dedi ‘ben benim gibi çocukları yetiştireceğim, bildiğim bilgileri onlara vereceğim’ dedi. Ben oğlumla her zaman gurur duydum.' Anne, iki sürücünün eylemi sonucu oğlunu kaybettiklerini belirterek adalet istediğini sözlerine ekledi.

Beklentiler ve soru işaretleri:

Ailenin talepleri, soruşturmanın şeffaf yürütülmesi ve olayda adı geçen diğer araç sürücüsünün de hukuki sürece dahil edilmesi yönünde. Güvenlik kamerası kayıtları aile için belirleyici delil niteliği taşıyor; aile, görüntülerin değerlendirilmesi ve tüm sorumluların hak ettikleri cezayı alması beklentisini yineliyor. Olay, bölge halkında da tartışma yaratarak trafik güvenliği ve sorumluluk konularını yeniden gündeme taşıdı.

ÜNİVERSİTELİ GENCİN BABASI MUSTAFA BEBEK, "YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN HİÇ SÖNMEYECEK AMA BİRAZ OLSUN HAFİFLETECEK. BU KİŞİLERDEN BİRİNİN SERBEST KALMASI, BİZİM YANGINIMIZI KORLADI, UYKU HARAM OLDU. OĞLUMU HAYATTAN KOPARAN BU DURUMA DÜŞÜREN KİŞİLERİN HAK HUKUK İÇİNDE HAK ETTİKLERİ CEZAYI BİR AN ÖNCE ALMASINI İSTİYORUM" DEDİ.