Diyarbakır'da park halindeki kamyonun freni boşaldı, evin duvarına çarptı

Diyarbakır'da kamyon evin bahçe duvarına çarptı

Olay, sabah saatlerinde Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Çüngüş yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yol kenarında park halindeki kamyonun freni boşaldı ve araç kontrolsüz şekilde hareket ederek bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazanın gelişimi:

Kamyonun aniden hareket etmesi mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Çarpmanın etkisiyle evin bahçe duvarında ve kamyonda maddi hasar oluştu; olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Müdahale ve inceleme:

Kazanın ardından bölgeye çağrılan ekipler, kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı ve çevrede güvenlik önlemleri aldı. Emniyet güçleri ve ilgili birimler olayla ilgili inceleme başlattı.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE PARK HALİNDEYKEN FRENİ BOŞALAN KAMYON, MAHALLEYE GİRİP EVİN BAHÇE DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ. KORKU DOLU ANLARIN YAŞANDIĞI KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN, EV VE ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.