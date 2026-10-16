Diyarbakır'da projeler, parasal gerçekleşme ve sokak hayvanı seferberliği

İl koordinasyon kurulu 2026 3. dönemi toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kentte yürütülen kamu yatırımlarının güncel durumu değerlendirildi. Toplantı, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda gerçekleştirildi ve amaç, yatırımların etkinliğini artırmak ile kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek olarak açıklandı.

Yatırımların büyüklüğü ve gerçekleşme oranı:

Vali Zorluoğlu toplantıda, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen 559 kamu yatırım projesi bulunduğunu ve bu projelerin toplam yatırım tutarının yaklaşık 412 milyar lira seviyesinde olduğunu paylaştı. 2026 yılı yatırım ödeneğinin 80 milyar lirayı aştığı, bu dönemde yapılan parasal harcamanın ise yaklaşık 41 milyar lira olarak gerçekleştiği belirtildi. Buna göre parasal gerçekleşme oranı %51 düzeyine ulaştı.

Projelerin fiziki durumuna ilişkin verilen bilgilerde, yürütülen 559 projeden 84'ünün tamamlandığı, 335'inin uygulama aşamasında olduğu ve 103'ünün ise ihale sürecinde bulunduğu açıklandı. Toplantıda, projelerin öngörülen takvim içinde verimli şekilde tamamlanmasının önemine vurgu yapıldı.

Kurumlar arası koordinasyon ve sahipsiz hayvan çalışmaları:

Vali Zorluoğlu, yatırımların planlanan takvime uygun ilerlemesi için kurumlar arası koordinasyonun hayati önem taşıdığını belirterek sahadaki aksaklıkların hızlıca giderilmesi talimatını verdi. Ayrıca il genelinde yürütülen sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara değinildi; çalışmalar sonucunda sokak hayvanlarının %94'ünün toplandığı bildirildi.

Hâlen kalan yaklaşık 1.000 hayvanın toplanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü ve bu işlemin önümüzdeki hafta cuma gününe kadar tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

Toplantıya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Fatih Ayaz, Batuhan Taşgın, Murat Akyüz, Hatice Cemre İncesu ve Yusuf Melikşah Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Serdar Bakıroğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat’ın sunumunun ardından DİSKİ, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer yatırımcı kurum yöneticilerinin proje bilgilendirmeleri ile sona erdi.

DİYARBAKIR’DA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 559 PROJENİN TOPLAM YATIRIM TUTARI YAKLAŞIK 412 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI. VALİ MURAT ZORLUOĞLU BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISINDA KAMU YATIRIMLARININ MEVCUT DURUMU, KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON VE SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.