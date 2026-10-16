Anneannesinin acısına dayanamayan yakın: 'annem yoğun bakımda'

Girne faciası sonrası aileden feryat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan Girne gemi faciası sonrası ailelerin acısı dinmiyor. Facianın ardından mahkeme çıkışında konuşan bir yakın, hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan'ın anneannesinin, torununun ölüm haberini alınca dayanamayarak yoğun bakıma kaldırıldığını aktardı.

Anneannenin durumu:

Acılı yakın, anneannesinin torununun ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, "Annem yoğun bakımda, torununun acısına dayanamadı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ailenin yaşadığı kaybın sadece bir can kaybı olmadığını; geride kalanların psikolojik ve fiziksel olarak da etkilendiğini gösterdi.

Mahkeme çıkışı ve çağrı:

Olayın ardından mahkeme çıkışında zanlıları bekleyen yakının gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, duyulan acının paylaşılarak görülmesi gerektiğini vurguladı ve vatandaşlara "Kalkın sizler de sokağa" çağrısında bulundu. Sözleri, ailelerin adalet arayışıyla birlikte yaşadıkları çaresizliği de ortaya koydu.

30 Ağustos'ta gerçekleşen bu facia, sadece ölümlere neden olmakla kalmadı; geride kalan yakınların günlük yaşamını ve sağlık durumunu da etkiledi. Ailenin feryadı, sürecin hem hukuki hem de insani boyutlarının dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Girne'deki gemi faciasında hayatını kaybeden Süleyman Erdoğan'ın yakını, Erdoğan'ın anneannesinin torununun ölümünün ardından yoğun bakıma kaldırıldığını belirterek "Annem yoğun bakımda, torununun acısına dayanamadı. Kalkın sizler de sokağa!" sözleriyle vatandaşlara seslendi.