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Muhtarlarla omuz omuza: Malatya için hizmete teşekkür

19 Ekim Muhtarlar Günü'nde Malatya Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, imar ve ihya çalışmaları için Başkan Sami Er'e teşekkür etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Muhtarlarla omuz omuza: Malatya için hizmete teşekkür

ziyaret ve teşekkür

19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Malatya Muhtarlar Dayanışma Derneği ve yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Ziyarette Dernek Başkanı Mehmet Cengiz, muhtarlar adına kentte yürütülen imar ve ihya çalışmaları nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Başkan Er'in değerlendirmesi:

Başkan Sami Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarların yerel yönetimler için önemine vurgu yaptı. Er, "Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımız ve elimizdir. Bizim göremediklerimizi gören, duyamadıklarımızı duyan muhtarlık teşkilatımız, hizmetlerimizin vatandaşlarımıza ulaşmasında çok önemli bir görev üstleniyor. Bu nedenle sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Allah hepimize güç ve kuvvet versin" ifadelerini kullandı.

şehirdeki hizmetler ve projelerin kapsamı:

Er, Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kamu kurumları, bakanlıklar ve muhtarların katkısına dikkati çekti: "Geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz." Bu çerçevede kentteki uygulamalara ilişkin bilgi verirken muhtarlara şehre kazandırılan projeleri de gezdirdi; ziyaret sırasında muhtarlara Şehir Kütüphanesi tanıtıldı.

Başkan Er, devam eden ve tamamlanan devasa yatırımları şu sözlerle özetledi: "Malatya'nın yıllardır hayalini kurduğu işleri yapıyoruz. 3,5 milyar liraya alternatif su kaynağını getiriyoruz. Duranlar'a 2,2 milyar lira maliyetle ileri biyolojik artırma tesisi yaptık. Gurur verici işler yapıyoruz." Ayrıca şehir planlamasında ve ekonomik dönüşümde sanayide kümelenme modelini Malatya'da hayata geçirdiklerini, şehrin her noktasında çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ziyaret, muhtarların sahadaki geri bildirimlerinin ve Büyükşehir Belediyesi ile kurulan diyalogun önemini bir kez daha ortaya koydu. Başkan Er, katkı ve desteklerinden ötürü muhtarlara teşekkür ederek, "Allah hepinizden razı olsun" dileğinde bulundu.

MUHTARLAR DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN BAŞKAN ER&#039;E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

MUHTARLAR DAYANIŞMA DERNEĞİNDEN BAŞKAN ER'E HİZMET TEŞEKKÜRÜ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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