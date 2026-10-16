Bolu TSO'da yeni dönem: Kayhan Perçin yönetimi devraldı

Bolu TSO'da başkanlık seçimi sonuçlandı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) komite seçimlerinin ardından gerçekleşen yönetim kurulu başkanlığı seçimine 41 meclis üyesi katıldı. Kullanılan oyların 22'sini alan Kayhan Perçin, yeni Yönetim Kurulu Başkanı oldu; mevcut başkan Abdullah Alemdar 18 oyda kaldı.

Seçim, geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan meslek komitesi seçimlerini takiben bugün yapılan organ seçimleriyle neticelendi ve yeni dönem yönetimi belirlenmiş oldu.

Perçin'in öncelikleri:

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Kayhan Perçin, "İlk öncelikle bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir yönetim kurulu kurduk. İnşallah beraber güzel işler yapacağız. Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede planlarımız var. Bunları adım adım gerçekleştireceğiz. Hepsi ayakları yere sağlam basan, düzgün projeler olacak. Ütopik şeylerle ilgilenmeyeceğiz ama bize güvensinler. Düzgün, güzel projelerle Bolu halkına, üyelerimize, tüm üyelerimize faydalı olmaya çalışacağız" diyerek somut proje vaat etti.

yönetim tecrübesi ve çalışma anlayışı:

Perçin, 8 yıllık TSO tecrübesine vurgu yaptı ve Abdullah Alemdar ile yaklaşık üç yıldır birlikte çalıştıklarını belirtti: "Abdullah Bey’le yaklaşık üç senedir beraber çalışıyoruz. Kendisi yönetim kurulu başkanıydı, ben başkan yardımcısıydım. Bir dönem geçirdik; eğrisiyle, doğrusuyla." Ayrıca, "Biz herkesle eşit mesafedeyiz. Herkesle yan yanayız. Bütün üyelerimizle, bütün meclis üyelerimizle hep birlikte güzel çalışmalar yapacağız. Birlikte kuvvet vardır" ifadeleriyle uzlaşı ve birlik mesajı verdi.

Perçin, yeni dönemde üyelerle yakın ilişkiler ve ayakları yere basan projelerle Bolu'ya katkı sağlama hedefini ön plana koydu.

KAYHAN PERÇİN