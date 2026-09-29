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Diyarbakır'da silah ve veri odaklı operasyonda altı kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 59 fişek ve çok sayıda kişisel veri ele geçirildi; 6 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da silah ve veri odaklı operasyonda altı kişi gözaltına alındı

operasyonun ayrıntıları:

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ateşli silahla yaralama olayının firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

ele geçirilen malzemeler ve deliller:

Adreste yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 59 adet tabanca fişeği, 9 adet cep telefonu, 14 adet SIM kart, 3 adet banka kartı, 3 adet bilgisayar kasası, farklı kişilere ait 6 adet kimlik kartı ile çok sayıda banka hesabı, IBAN ve kişisel bilgilerin yer aldığı doküman ele geçirildi.

adli süreç ve sonuç:

Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca şahıslardan birinin 3 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği bildirildi.

DİYARBAKIR’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN RUHSATSIZ SİLAH VE DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 6 ŞAHIS...

DİYARBAKIR’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN RUHSATSIZ SİLAH VE DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 6 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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