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Eskişehirspor Bursa Yıldırım SK maçına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Eskişehirspor, hafta sonu Bursa Yıldırım SK mücadelesi öncesi tesislerinde pas ve taktik varyasyonları üzerinde yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eskişehirspor Bursa Yıldırım SK maçına taktik ağırlıklı hazırlanıyor

Eskişehirspor hazırlıkları tesislerde sürdürüyor:

Eskişehirspor, TFF 3. Lig temsilcisi olarak hafta sonu oynayacağı Bursa Yıldırım SK maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların saha içi uyumu ve oyun planı üzerinde çalışıldı.

Antrenmanın odak noktaları:

Çalışmada özellikle pas ve taktik varyasyonları ön plana çıktı. Futbolcular, hücum ve defans bağlantılarını hızlandırma amacıyla varyasyonlu pas organizasyonları ve takım halinde yerleşim çalışmaları yaptı. Teknik ekip, yapılan uygulamaları maç senaryolarına yakın şekilde yönlendirdi.

Maç saatini bekleyiş:

Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın tamamlanmasının ardından maç gününü beklemeye geçti. Eskişehirspor, sahaya çıkacağı karşılaşmada hazırlıkların meyvesini almak ve ligdeki hedeflerine katkı sağlamak istiyor.

TFF 3. LİG TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİRSPOR, LİGDE KARŞILAŞACAĞI BURSA YILDIRIM SK MAÇI HAZIRLIKLARINA...

TFF 3. LİG TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİRSPOR, LİGDE KARŞILAŞACAĞI BURSA YILDIRIM SK MAÇI HAZIRLIKLARINA TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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