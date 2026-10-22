Dolar 49,6238 +0,01%
Euro 55,8552 +0,09%
Bist 11.561,67 -0,13%
Altın Gram 6.541,31 -1,20%
EUR/USD 1,1235 +0,00%
Brent Petrol 112,01 +2,93%
--°

Kamu kurumları futsal turnuvası TÜRASAŞ'ın zaferiyle sona erdi

Eskişehir'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Erkekler Müsabakalarında TÜRASAŞ birinci oldu; Porsuk Spor Salonu'nda takımlar tebrik edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Kamu kurumları futsal turnuvası TÜRASAŞ'ın zaferiyle sona erdi

4. Kamu Spor Oyunları futsal müsabakaları tamamlandı

Eskişehir'de düzenlenen turnuvanın erkekler futsal müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Kamu kurumları arasında gerçekleşen organizasyonda takımlar kıyasıya mücadele etti ve çekişmeli maçlara sahne oldu.

Müsabaka sonuçları:

Turnuvayı TÜRASAŞ birinci olarak tamamladı. Sıralamada Orman Bölge Müdürlüğü ikinci, Eskişehir Valiliği üçüncü, İnşaat Mühendisleri Odası ise dördüncü oldu. Karşılaşmalar boyunca sporcu performansları ve takım disiplinleri öne çıktı.

Kapanış ve teşekkürler:

Organizasyonun ardından dereceye giren takımlar tebrik edildi ve madalyalar takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara, organizasyonda emeği geçen görevlilere ve Porsuk Spor Salonu'nda mücadele eden takımlara teşekkür edildi. Etkinlik, kurumlar arası rekabetin yanı sıra sportif dayanışmayı da güçlendirdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL ERKEKLER MÜSABAKALARI, OYNANAN FİNAL...

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL ERKEKLER MÜSABAKALARI, OYNANAN FİNAL KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ. TURNUVADA BİRİNCİLİĞİ TÜRASAŞ ELDE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Geleceğin yıldızları cumhuriyet coşkusunu sahada yaşadı
images

Gaziantep modeliyle amatör spora 14 milyon liralık yatırım
images

Kentpark'ta yüzme öğrenmeye hazırlık başladı
images

Belek'te JWCA 2026 ilk etapta altyapı ekipleri şampiyonluklara uzandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manifest'in kurucusu Tolga Akış 12 kasım 2026'da hakim karşısına çıkacak

Karakoçan'da oyuncak deposu alevlerden etkilendi, yaralanma bildirilmedi

Park halindeki motosikletten yayılan yangın iki aracı daha kullanılmaz hale getirdi

Menopozla yaşam: ilk kural kabullenmek

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi