Kamu kurumları futsal turnuvası TÜRASAŞ'ın zaferiyle sona erdi

4. Kamu Spor Oyunları futsal müsabakaları tamamlandı

Eskişehir'de düzenlenen turnuvanın erkekler futsal müsabakaları, Porsuk Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. Kamu kurumları arasında gerçekleşen organizasyonda takımlar kıyasıya mücadele etti ve çekişmeli maçlara sahne oldu.

Müsabaka sonuçları:

Turnuvayı TÜRASAŞ birinci olarak tamamladı. Sıralamada Orman Bölge Müdürlüğü ikinci, Eskişehir Valiliği üçüncü, İnşaat Mühendisleri Odası ise dördüncü oldu. Karşılaşmalar boyunca sporcu performansları ve takım disiplinleri öne çıktı.

Kapanış ve teşekkürler:

Organizasyonun ardından dereceye giren takımlar tebrik edildi ve madalyalar takdim edildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara, organizasyonda emeği geçen görevlilere ve Porsuk Spor Salonu'nda mücadele eden takımlara teşekkür edildi. Etkinlik, kurumlar arası rekabetin yanı sıra sportif dayanışmayı da güçlendirdi.

ESKİŞEHİR'DE DÜZENLENEN 4. KAMU SPOR OYUNLARI FUTSAL ERKEKLER MÜSABAKALARI, OYNANAN FİNAL KARŞILAŞMALARININ ARDINDAN SONA ERDİ. TURNUVADA BİRİNCİLİĞİ TÜRASAŞ ELDE ETTİ.