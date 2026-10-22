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Okul sporlarında hentbol, futsal, dart ve voleybol heyecanı Afyonkarahisar’da başladı

Afyonkarahisar'da Okul Sporları başladı; hentbol, futsal, dart ve voleybol müsabakaları Çiğiltepe, Necmettin Erbakan ve Tınaztepe salonlarında yapılıyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Okul sporlarında hentbol, futsal, dart ve voleybol heyecanı Afyonkarahisar’da başladı

Okul Sporları Afyonkarahisar etabına başladı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okul Sporları müsabakaları, kent genelinde farklı spor salonlarında başladı. Organizasyonda hentbol, futsal, dart ve voleybol branşlarında karşılaşmalar gerçekleştiriliyor.

Müsabakalar ve salon dağılımı:

Karşılaşmalar Çiğiltepe Spor Salonu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu ve Tınaztepe Spor Salonu olmak üzere üç ayrı tesiste oynanıyor. Çiğiltepe Spor Salonu'nda Yıldızlar Hentbol ve Gençler Dart müsabakaları yapılırken; Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda Genç Kızlar Voleybol, Tınaztepe Spor Salonu'nda ise Yıldız Kızlar Voleybol müsabakaları düzenleniyor.

Genç sporculara ulaşan destek ve beklentiler:

Okul Sporları, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve takım oyunlarını geliştirmeleri için önemli bir platform sağlıyor. Müsabakalarda fair play vurgulanırken, izleyiciler ve antrenörler gençlere moral kaynağı oluyor. Sporculara başarılar dileriz ve müsabakaların sağlıklı, rekabetçi bir ortamda geçmesi temenni ediliyor.

AFYONKARAHİSAR’DA OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN HENTBOL, FUTSAL, DART VE VOLEYBOL...

AFYONKARAHİSAR’DA OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN HENTBOL, FUTSAL, DART VE VOLEYBOL MÜSABAKALARI BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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