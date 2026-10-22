Kamu kurumlarına yönelik çocuk bakımevi kuruluşunda mevzuat eğitimi düzenlendi

toplantının düzenlenişi ve katılımcılar:

Muğla genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevleri açılış ve işleyiş esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik Konferans Salonu'nda yapıldı ve toplantıya, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının en az şube müdürü düzeyindeki temsilcileri katıldı.

ele alınan başlıca konular:

Toplantıda, kamu kurumları bünyesinde açılması planlanan çocuk bakımevlerinin yönetmelik hükümlerine uygun şekilde faaliyete geçirilmesi için gerekli hususlar detaylandırıldı. Katılımcılara açılış şartları, hizmetlerin yürütülmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve işleyiş süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

Sunum ve tartışmalarda, kurum içi uygulamalarda sık rastlanan sorun alanlarına değinilerek mevzuata uygunluk açısından izlenmesi gereken usul ve esaslar açıklandı. Uygulama örnekleri ve uyum adımları hakkında katılımcılara yol gösterici bilgiler verildi.

amaç ve beklenen katkılar:

Toplantının amacı, kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevlerine ilişkin mevzuat bilgilerini güçlendirmek ve hizmet süreçlerinin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda katılımcıların mevzuatın gerektirdiği standartları kurumsal uygulamalara entegre etmesi hedeflendi.

Yetkililer, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının hizmet kalitesine olumlu yansıyacağını vurguladı. Toplantı, mevzuata uyum ve çocuk bakım hizmetlerinde standardizasyon açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KAMU KURUMLARINDA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ