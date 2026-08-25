Dolar 48,0841 +0,03%
Euro 56,1407 +0,07%
Bist 14.391,98 -0,76%
Altın Gram 7.247,82 -0,20%
EUR/USD 1,1667 +0,00%
Brent Petrol 87,92 -2,89%
--°

diyarbakır'da üstyapı çalışmaları: talaytepe caddesi'nde sıcak asfalt incelemesi

Diyarbakır Büyükşehir Eşbaşkanı Serra Bucak, Kayapınar'da 6 caddeyi kapsayan program kapsamında Talaytepe Caddesi'ndeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

diyarbakır'da üstyapı çalışmaları: talaytepe caddesi'nde sıcak asfalt incelemesi

Talaytepe Caddesi'nde sıcak asfalt uygulaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Kayapınar ilçesinde yürütülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bucak, Talaytepe Caddesi'nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını gezerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemeyi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri eşliğinde gerçekleştiren Bucak, uygulamanın teknik aşamalarını ve serim sürecini takip etti. Çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda sürdürüleceği vurgulandı.

Çalışmanın kapsamı:

Kayapınar ilçesindeki asfalt programı toplam 6 caddeyi kapsıyor. Programın ilk etabı Leyla Kasım Caddesi'nde başlatılmış; ekipler şu an Talaytepe Caddesi'nde çalışıyor. Mevcut yol kaplaması caddede binder seviyesinde bulunuyor ve şu anda üstyapının son katmanı olan aşınma tabakası seriliyor.

Plan kapsamında Leyla Kasım, Talaytepe, Abdulkadir Aksu, Jiyan, Baba Tahir ve Nazım Hikmet caddelerinden oluşan toplam 7,7 kilometrelik güzergaha yaklaşık 42 bin ton sıcak asfalt serilmesi hedefleniyor.

Hedefler ve uygulama süreci:

Büyükşehir Belediyesi, yürütülen çalışmalarla yol altyapısını güçlendirmeyi, yol yüzeylerinin araç trafiği ve iklim koşullarına karşı dayanıklılığını artırmayı ve sürüş konforunu yükseltmeyi amaçlıyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde vatandaşların daha güvenli ve erişilebilir yollara kavuşması hedefleniyor.

İnceleme sırasında Eşbaşkan Serra Bucak'a meclis üyeleri ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Yetkililer, programın planlanan takvime göre devam edeceğini ve çalışmaların ekipler tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANI SERRA BUCAK, KAYAPINAR İLÇESİNDE 6 CADDEYİ KAPSAYAN...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANI SERRA BUCAK, KAYAPINAR İLÇESİNDE 6 CADDEYİ KAPSAYAN ASFALT PROGRAMI KAPSAMINDA TALAYTEPE CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tekirdağ'da sosyal destek alanlara TEK Market'ten kilogram başına 80 TL indirim
images

Gezici Umut Atölyesi 30 mahallede bin engelliye umut taşıdı
images

Kapadokya'nın kalbinde 41 yıl: kayadan oyma kafe ve fidanlarıyla Reşat Yüzen
images

Kyzikos'ta geçmişe yolculuk: Yunanistan'dan gelen kafile Hadrian Tapınağı'nı inc...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ucuz daire vaadiyle kapora toplayan şebeke: 13 gözaltı ve yeni tespitler

Asayiş şube ekipleri Isparta’da 20 yıl 9 ay 12 gün hapis cezasıyla aranan kişiyi yakaladı

AYSO'dan firmalara özel yerinde dış ticaret eğitimi

Lefkoşa'ya gelen Barcelona akademisi sporun birleştirici yüzünü gösterdi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi