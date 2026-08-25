diyarbakır'da üstyapı çalışmaları: talaytepe caddesi'nde sıcak asfalt incelemesi

Talaytepe Caddesi'nde sıcak asfalt uygulaması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Kayapınar ilçesinde yürütülen üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Bucak, Talaytepe Caddesi'nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını gezerek yetkililerden detaylı bilgi aldı.

İncelemeyi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri eşliğinde gerçekleştiren Bucak, uygulamanın teknik aşamalarını ve serim sürecini takip etti. Çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda sürdürüleceği vurgulandı.

Çalışmanın kapsamı:

Kayapınar ilçesindeki asfalt programı toplam 6 caddeyi kapsıyor. Programın ilk etabı Leyla Kasım Caddesi'nde başlatılmış; ekipler şu an Talaytepe Caddesi'nde çalışıyor. Mevcut yol kaplaması caddede binder seviyesinde bulunuyor ve şu anda üstyapının son katmanı olan aşınma tabakası seriliyor.

Plan kapsamında Leyla Kasım, Talaytepe, Abdulkadir Aksu, Jiyan, Baba Tahir ve Nazım Hikmet caddelerinden oluşan toplam 7,7 kilometrelik güzergaha yaklaşık 42 bin ton sıcak asfalt serilmesi hedefleniyor.

Hedefler ve uygulama süreci:

Büyükşehir Belediyesi, yürütülen çalışmalarla yol altyapısını güçlendirmeyi, yol yüzeylerinin araç trafiği ve iklim koşullarına karşı dayanıklılığını artırmayı ve sürüş konforunu yükseltmeyi amaçlıyor. Altyapısı tamamlanan bölgelerde vatandaşların daha güvenli ve erişilebilir yollara kavuşması hedefleniyor.

İnceleme sırasında Eşbaşkan Serra Bucak'a meclis üyeleri ve ilgili daire başkanları eşlik etti. Yetkililer, programın planlanan takvime göre devam edeceğini ve çalışmaların ekipler tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANI SERRA BUCAK, KAYAPINAR İLÇESİNDE 6 CADDEYİ KAPSAYAN ASFALT PROGRAMI KAPSAMINDA TALAYTEPE CADDESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI.