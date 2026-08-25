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Kapadokya'nın kalbinde 41 yıl: kayadan oyma kafe ve fidanlarıyla Reşat Yüzen

Kızılçukur Vadisi'nde 41 yıldır kayadan oyma 9 metrekarelik kafesinde yerli ve yabancı turistlere kendi yetiştirdiği ürünleri ikram eden 70 yaşındaki Reşat Yüzen, bahşişlerle geçimini sağlıyor.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kapadokya'nın kalbinde 41 yıl: kayadan oyma kafe ve fidanlarıyla Reşat Yüzen

Kapadokya'da 41 yıllık emek

Kızılçukur Vadisi, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin yürüyüş rotasında yer alıyor. Vadinin kayaları arasına oyulmuş 9 metrekarelik küçük kafesinde 41 yıldır misafir ağırlayan 70 yaşındaki Reşat Yüzen, yaşamını vadideki ziyaretçilere sunduğu ikramlar ve alınan bahşişlerle sürdürüyor. Ömrünün yarısından fazlasını turistlere ayıran Yüzen, mekanını yıllar içinde hem korudu hem de çevresini canlandırdı.

Kayadan oyma kafenin hikayesi:

41 yıl önce vadide bulunan kayadan oyma mağarayı kullanmaya başlayan Yüzen, zamanla burayı küçük bir kafeye dönüştürdü. Önündeki alanı düzenleyerek bir bahçe oluşturdu ve bu bahçede kendi yetiştirdiği ürünleri ziyaretçilere ikram ediyor. Kafa dinlemek isteyen yürüyüşçüler genellikle burada mola veriyor; Yüzen de gelenlerle sohbet etmekten büyük keyif alıyor. Ziyaretçiler, vadinin doğal atmosferi içinde hem dinlenip hem de yöresel lezzetlere yakın oluyor.

Bir vadinin yeniden yeşermesi:

Yüzen, kafeyi ilk açtığında vadideki ağaçların çoğunun kuruduğunu anlattı ve bölgeyi yeniden yeşertmek için uzun uğraş verdiğini belirtti. 'Bir yıl boyunca fidan diktim' sözleriyle hatırlattığı bu çaba, bugün ziyaretçilere sunduğu gölgelik ve bahçe ürünlerinin kaynağı. Bu kişisel girişim, Kızılçukur Vadisi'nin küçük ölçekli ama kalıcı bir canlılık kazanmasına katkı sağladı.

Vadide zaman zaman yürüyüş yapan ve kafede mola verdiğini söyleyen Muammer Aydın, mekanın bölge için farklı bir yere sahip olduğunu vurguluyor. Aydın, buranın Kapadokya bölgesinde başka yerde olmayan nadir bir mekan olduğunu belirterek yürüyüş sırasında dinlenmek için tercih ettiğini ifade ediyor.

Yüzen, ilerleyen yaşına rağmen her gün vadideki yerini alıyor ve Kapadokya'nın doğal güzellikleri arasında kendine özgü bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Kafenin sadeliği, ziyaretçilerle kurulan samimi ilişkiler ve çevreye yapılan küçük ama istikrarlı katkılar, mekanın bölge turizmi içindeki değerini artırıyor.

KAPADOKYA&#039;NIN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARI ARASINDA YER ALAN KIZILÇUKUR VADİSİNDE 70 YAŞINDAKİ REŞAT...

KAPADOKYA'NIN ÖNEMLİ DESTİNASYONLARI ARASINDA YER ALAN KIZILÇUKUR VADİSİNDE 70 YAŞINDAKİ REŞAT YÜZEN, 41 YILDIR KAYADAN OYMA KAFESİNDE YERLİ VE YABANCI TURİSTLERE HİZMET VERİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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