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Tekirdağ'da sosyal destek alanlara TEK Market'ten kilogram başına 80 TL indirim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TEK Marketlerde sosyal destek alan vatandaşlar için kıyma ve kuşbaşı ette kilogram başına 80 TL ek indirim uygulamaya başladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tekirdağ'da sosyal destek alanlara TEK Market'ten kilogram başına 80 TL indirim

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden et ürünlerinde hedefe yönelik destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde TEK Marketlerde uyguladığı fiyat politikalarını genişletti. Şehir genelinde ürünleri piyasa fiyatlarının yaklaşık %20-25 altında satan TEK Marketlerde, belediyenin sosyal destek modellerinden düzenli olarak yararlanan vatandaşlara ek bir indirim sağlanıyor.

indirim detayları:

Uygulama, kasap reyonlarında satışa sunulan kıyma ve kuşbaşı et ürünlerini kapsıyor. Normal satış fiyatı 730 TL olan kıyma, sosyal destek alan vatandaşlara 650 TL üzerinden, normal fiyatı 780 TL olan kuşbaşı et ise 700 TLden satışa sunuluyor. Böylece yararlanıcılar kilogram başına 80 TL ek fiyat avantajı elde etmiş oluyor.

hedef kitle ve bilgilendirme:

İndirimden yararlanabilecek kişiler, belediyenin sosyal destek modellerinden düzenli yararlanan vatandaşlarla sınırlı tutuluyor. Başvuru veya teyit süreçleri hakkında kapsamlı bilgi verilmezken, belediye tarafından hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

beklenen etkiler:

Belediye yetkilileri uygulamanın temel amacını, temel protein kaynaklarından biri olan ete daha uygun koşullarda erişim sağlamak ve hane bütçelerine katkıda bulunmak olarak açıklıyor. TEK Marketlerin zaten piyasa fiyatlarının altında sunduğu ürünler üzerine gelen bu ek indirim, ihtiyaç sahibi ailelerin harcamalarında doğrudan hafifleme hedefliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek hizmetlerini çeşitlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ve temel ihtiyaçlara erişimi kolaylaştıran çalışmalarını sürdüreceğini belirtiyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HÂLİHAZIRDA PİYASANIN YÜZDE 20-25 ALTINDA SATIŞ YAPAN TEK...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HÂLİHAZIRDA PİYASANIN YÜZDE 20-25 ALTINDA SATIŞ YAPAN TEK MARKETLERDE, BELEDİYENİN SOSYAL DESTEK MODELLERİNDEN DÜZENLİ OLARAK YARARLANAN VATANDAŞLAR İÇİN KIYMA VE KUŞBAŞI ETTE KİLOGRAM BAŞINA 80 TL’LİK EK İNDİRİM BAŞLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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