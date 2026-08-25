Kyzikos'ta geçmişe yolculuk: Yunanistan'dan gelen kafile Hadrian Tapınağı'nı inceledi

yerinde rehberlikle keşif:

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Düzler bölgesinde yer alan 2 bin 800 yıllık Kyzikos Antik Kenti, Yunanistan'dan gelen turist kafilesini ağırladı. Ziyaretçiler, rehber eşliğinde antik kentin önemli noktalarını gezdi ve bölgenin tarihine ilişkin bilgiler aldı.

Turistler özellikle Hadrian Tapınağı çevresindeki kalıntılara ilgi gösterdi; rehberler, tapınağın mimari özellikleri, kullanım amaçları ve bölgede yürütülen arkeolojik çalışmalar hakkında detaylı açıklamalar yaptı.

hadrian tapınağı'nın önemi:

Roma döneminin öne çıkan anıtlarından biri olan Hadrian Tapınağı, 2'nci yüzyıla tarihlenen yapıları arasında büyüklüğü ile öne çıkıyor. Tapınakta gün yüzüne çıkarılan korint tipi sütun başlığının çapı 1 metre 90 santimetre olarak ölçüldü; bu buluntu, Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yapılmış en büyük tapınak sütun başlığı olarak biliniyor.

Kyzikos'ta Hadrian Tapınağı'nın yanı sıra amfitiyatro, nekropol ve farklı anıtsal yapılar da bulunuyor. Bu yapılar, hem arkeologların hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve antik kentin yerel kültür ile turizm açısından önemini artırıyor.

Yerel yetkililer ve rehberler, böylesi ziyaretlerin hem bölge tarihinin tanıtılmasına hem de sürdürülen kazı ve restorasyon çalışmalarına dikkat çektiğini belirtiyor. Kyzikos, sahip olduğu mirasla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

YUNAN TURİSTLERDEN KYZİKOS ANTİK KENTİ’NE ZİYARET