Gezici Umut Atölyesi 30 mahallede bin engelliye umut taşıdı

Programın özeti:

Sakarya'da hayata geçirilen Gezici Umut Atölyesi, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan 8 haftalık yaz programını tamamladı. Ekipler, sosyal gelişim merkezi bulunmayan ve merkeze uzak mahallelere öncelik vererek toplam 16 ilçede 30 mahallede etkinlik düzenledi. Yaz dönemi boyunca gerçekleştirilen çalışmalarla programa katılanlara çeşitli etkinlik ve destek sağlandı; toplamda yaklaşık 1000 engelli bireye ulaşıldı.

Atölye içerikleri ve katılım:

Program kapsamında düzenlenen atölyelerde katılımcılara ahşap boyama ve farklı el becerisi çalışmaları sunuldu. Etkinlikler sadece engelli bireyleri değil, onların ailelerini de kapsayacak şekilde planlandı; ortaya çıkan el işi ve boyama çalışmaları katılımcılara hediye edildi. Ayrıca her program sonunda küçük ikramlar dağıtılarak sosyal paylaşım ve dayanışma güçlendirildi.

Saha çalışması ve kapanış:

Ekipler sekiz hafta süren saha çalışmasının ardından yaz dönemi etkinliklerini sonlandırdı. Sokak sokak yürütülen çalışmalar, erişimi kısıtlı mahallelerde hizmeti ayağa taşıdı ve mobil uygulama yaklaşımının etkisini gösterdi. Katılımcı ve aile geri bildirimleri, atölyelerin hem beceri kazandırma hem de moral ve sosyalleşme açısından değer yarattığını ortaya koydu.

SAKARYA'DA ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN "GEZİCİ UMUT ATÖLYESİ", TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINI KAPSAYAN 8 HAFTALIK YAZ PROGRAMINI TAMAMLADI.