Diyarbakır’da yolların ağır bilançosu: 10 ayda 3 bin 18 kaza, 14 can kaybı

Kazaların aylık dağılımı ve can kayıpları:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verileri, 2026'nın ocak-ekim döneminde Diyarbakır'da toplam 3 bin 18 trafik kazası kaydedildiğini gösteriyor. Bu kazalarda 14 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 994 kişi yaralandı. Sadece ekim ayında yaşanan 357 olayda ise 1 kişi yaşamını yitirdi ve 569 kişi yaralandı.

Sürücü hatalarının sıralaması:

Trafik kazalarında sık rastlanan nedenler arasında yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak, taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak ve yayalara geçiş hakkı vermemek yer alıyor. Ayrıca alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı ya da yasak yerlere park etmek de kazalara yol açan başlıca hatalar olarak sıralandı.

Riskler ve alınması gereken önlemler:

Yüksek yaralanma sayısı ve sık tekrarlanan sürücü hataları, hem denetim eksikliği hem de farkındalık ihtiyacına işaret ediyor. Trafik güvenliğini artırmak için sürücü eğitimi, hedeflenen denetimler ve altyapı iyileştirmeleri ön plana çıkarılmalı; ayrıca yaya güvenliğini sağlamak için okul ve yaya geçitlerindeki uygulamalar gözden geçirilmelidir. Bu veriler, yerel yönetimler ve emniyet birimlerine yönelik hızlı ve koordineli adımların önemini vurguluyor.

Diyarbakır’ın 10 aydaki trafik bilançosu ürküttü: 3 bin 18 kaza, 14 ölü, 4 bin 994 yaralı