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Termal kameralarla sınır taraması: Iğdır’da 11 düzensiz göçmen ve bir şüpheli yakalandı

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde termal kameralarla yapılan taramada, sınırdan yasa dışı giren 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Termal kameralarla sınır taraması: Iğdır’da 11 düzensiz göçmen ve bir şüpheli yakalandı

Operasyonun ayrıntıları:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde geniş çaplı arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Operasyon, Özel Harekât Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yürütüldü. Çalışmalarda, sınır hattının takibi için termal görüntüleme sistemleri kullanıldı.

Tespit ve müdahale:

Termal taramalar sonucu, sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, 11 düzensiz göçmen ile bu kişilerin geçişini organize ettiği belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı sonrası işlemler:

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEMe (Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi / Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen organizatör hakkında ise adli tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE TERMAL KAMERALARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ ÇAPLI ARAZİ TARAMASINDA, YASA DIŞI...

AĞRI DAĞI ETEKLERİNDE TERMAL KAMERALARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ ÇAPLI ARAZİ TARAMASINDA, YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENEN 11 DÜZENSİZ GÖÇMEN İLE GEÇİŞLERİNİ ORGANİZE ETTİĞİ TESPİT EDİLEN 1 KİŞİ YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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