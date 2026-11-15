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Iğdır'da termal tarama ile sınır hattında 11 göçmen ve bir organizatör yakalandı

Termal kameralarla yapılan arazi taramasında Ağrı Dağı eteklerinde 11 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı; göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Iğdır'da termal tarama ile sınır hattında 11 göçmen ve bir organizatör yakalandı

Operasyonun detayları:

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı eteklerinde yapılan geniş çaplı arazi taramasında termal görüntüleme sistemlerinden yararlanarak şüpheli hareketleri tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda sınır hattından yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir grup belirlendi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma:

Özel Harekât Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen faaliyette tarama ve tespit çalışmaları sahada eş zamanlı yürütüldü. Ekipler, termal kameralarla elde edilen görüntüleri anlık değerlendirdi ve riskli alanlara müdahale etti.

Yakalananlar ve sonraki süreç:

Operasyon sonucunda 11 düzensiz göçmen ile geçişlerini organize ettiği belirlenen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e (Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mağdurları Sığınma Evi / Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi; göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen organizatör hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Iğdır’da düzensiz göçmen operasyonu: 11 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Iğdır’da düzensiz göçmen operasyonu: 11 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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