Halı saha maçı sonrası hakem darp edildi, üç sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı

maçın olay anı ve darp:

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Afşin Devlet Hastanesi personelinin karşılaştığı halı saha maçı 4-2 sonuçlandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalan hakem E.D., maçın ardından bazı oyuncuların tepkisiyle karşılaştı. Olayda, maç sırasında verilen kararlara tepki gösteren kişiler hakeme saldırdı ve hakem E.D. darp edildi.

Saldırı anı, sahadaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde maç sonrası bazı sporcuların hakeme yönelip fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Hakem, saldırı sonrası sağlık kuruluşuna giderek darp raporu aldı ve kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu.

soruşturma ve yasal süreç:

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında maçta görevli kişilerin de bulunduğu 3 sağlık çalışanı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlılar için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma kararı verdi.

Yaşanan olay, sağlık çalışanlarının katıldığı sportif etkinliklerde yaşanan güvenlik ve disiplin sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve delil olarak güvenlik kamerası görüntüleri ile darp raporu dosyaya eklenmiş durumda.

SALDIRI DA HAKEM DARP EDİLDİ. O ANLAR HALI SAHANIN GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.