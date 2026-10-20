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Kemer'de yönetim bağımsızlaşıyor: Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 meclis üyesiyle CHP üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız sürdüreceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Kemer'de yönetim bağımsızlaşıyor: Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP'den istifa etti

Kemer belediyesinde parti üyeliğinden ayrılma kararı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile 8 belediye meclis üyesinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ederek görevlerini bağımsız olarak sürdüreceklerini sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Topaloğlu, kararın kente hizmet sorumluluğunu etkilemeyeceğini belirtti.

Belediye başkanının açıklaması:

Topaloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

Hizmet önceliği ve yol haritası:

Açıklamada, Kemer’in her mahallesine hizmet ulaştırmanın, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmenin ve ilçenin geleceği için çalışmanın ortak amaç olduğu vurgulandı. Topaloğlu, hem belediye başkanlığı hem de meclis üyeliği görevlerini halka karşı taşıdıkları sorumluluk bilinciyle sürdüreceklerini belirtti.

Kararın ardından yönetimin nasıl şekilleneceği, meclis içi işleyiş ve projelerin yürütülmesine ilişkin uygulamalar ilerleyen süreçte izlenecek. Başkanın sözlerinde öne çıkan unsur, ayrılık kararının hizmete devam ve verdiği taahhütlere bağlılık olduğunu gösteriyor; Topaloğlu ve meclis üyeleri, vatandaşlarla kurdukları güvene vurgu yaparak çalışmalarını bağımsız olarak sürdüreceklerini yineledi.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, 8 BELEDİYE MECLİS ÜYESİYLE BİRLİKTE CUMHURİYET HALK...

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU, 8 BELEDİYE MECLİS ÜYESİYLE BİRLİKTE CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDEREK GÖREVLERİNİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRME KARARI ALDIKLARINI BİLDİRDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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