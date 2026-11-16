Yeni atlı tesis Bayburt'ta ata sporu ciridi gelecek nesillere taşıyacak

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, kentte hizmete açılan yeni atlı spor tesisinin ata sporu ciridin daha modern koşullarda yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına imkân sağlayacağını bildirdi. Köprücü, tesisin sadece antrenman değil, çeşitli ulusal ve yerel organizasyonlara da ev sahipliği yapabileceğini vurguladı.

tesisin teknik kapasitesi ve kullanım alanları:

Tesis bünyesindeki 40 at kapasiteli ahır sayesinde, Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası’nın grup ve final müsabakalarının Bayburt’ta düzenlenebilmesinin mümkün olacağını belirten Köprücü, kentteki 11 atlı cirit takımı ve yaklaşık 100 lisanslı sporcunun sahadan yararlanacağını kaydetti. Yeni alanın yalnızca sportif faaliyetlerle sınırlı kalmayacağı; Dede Korkut Şenlikleri gibi kültürel etkinliklerin de burada gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

tanıtım, organizasyonlar ve eleştirilere yanıt:

Açılışta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak gelecek yıl Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları’nın Bayburt ve Erzurum’da yapılacağını duyurmuştu. Köprücü, bu kapsamda Etnospor etkinliklerinin Bayburt’ta gerçekleştirilme ihtimalinin bulunduğunu ve bu tür organizasyonların kentin tanıtımına katkı sağlayacağını hatırlattı. Tesise yönelik "Bu saha yapılacağına bir fabrika yapılsaydı" şeklindeki eleştirileri de yanıtlayan Köprücü, yatırımların Gençlik ve Spor Bakanlığının spor yatırımları bütçesinden karşılandığını, kullanılan ödeneğin başka bir fabrikanın kaynağı olamayacağını belirtti. Köprücü, bir şehrin gelişiminin sadece fabrikalarla ölçülemeyeceğini, kültür, spor, tarih, turizm ve sosyal yaşama yapılan yatırımların da uzun vadede önem taşıdığını vurguladı.

Köprücü, tesisin uzun yıllar atlı cirit müsabakalarına ve kültürel organizasyonlara ev sahipliği yapmasını temenni ederek, vatandaşları cirit müsabakalarını izlemeye ve ata binmeye davet etti. Son olarak, Türkiye’nin en modern atlı cirit sahalarından birinin şehre kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

KÖPRÜCÜ: "ATA SPORUMUZ CİRİT DAHA MODERN ŞARTLARDA YAŞATILACAK"