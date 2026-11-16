İstanbul'da Türkiye-AB ekonomik iş birliklerine yeni rota çiziliyor

zirvenin odağı:

Koluman Holding ana sponsorluğunda düzenlenecek 10. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 10–11 Aralık 2026 tarihlerinde Çırağan Sarayında gerçekleştirilecek. 16 Kasım'da yapılan basın toplantısında açıklanan programa göre zirve, 'AB ile Ekonomik İlişkilerde Yeni Dönem' temasıyla Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğinin geleceğini odağına alacak.

Basın toplantısına İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ve yönetim kurulu ile icra kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda zirvenin 10'uncu yıl hedefleri, programın ana başlıkları ve destekleyen kurumlar kamuoyuna aktarıldı.

program ve katılımcılar:

Zirvede finans, sanayi, otomotiv, sağlık, eğitim, turizm, gıda, perakende, enerji, savunma sanayisi, teknoloji ve girişimcilik başta olmak üzere çok sayıda sektörün dönüşümü ve iş birliği fırsatları masaya yatırılacak. Organizasyonun hedeflediği katılımcı sayısı yaklaşık 2 bin üst düzey temsilci olup, 100 ülkeden diplomatik temsilcinin iştiraki bekleniyor.

Uluslararası platformlardan OECD, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Yatırım Bankası, KfW IPEX-Bank, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve UN Women gibi kuruluşların temsilcileri programda yer alacak. Zirve kapsamında şirketler ile yatırımcılar arasında planlı B2B görüşmelerin gerçekleştirilmesi ve uluslararası yatırım fırsatlarının ele alınması öngörülüyor.

sektörel gündem ve öncelikler:

Zirvenin gündeminde yeşil ve dijital dönüşüm, yüksek katma değerli üretim, finansmana erişim, teknoloji transferi ve küresel rekabetçilik öne çıkıyor. Katılımcılar, Avrupa pazarında sürdürülebilir rekabet için kalite, izlenebilirlik ve çevresel standartlara uyumun önemini vurgulayacak. Ayrıca sağlıkta inovasyon, eğitimde beceri dönüşümü ve savunma sanayii ekosisteminin ekonomik boyutları da özel oturumlarda ele alınacak.

Programda yer alacak konuşmacılar arasında TOGG, Mercedes-Benz Türk, Daimler Truck Defence, Pegasus Airlines, Koton, BigChefs, SANKO Holding ve Reis Gıda yöneticileri ile enerji ve teknoloji alanından Siemens Energy, ACWA, Enercon, Enerjisa Üretim, Microsoft Türkiye, IBM Türkiye ve Hikvision Türkiye temsilcileri bulunuyor. Finans sektöründen Akbank, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Citibank Türkiye ve TEB yöneticileri ile KPMG Türkiye ve OYAK temsilcileri de programda yer alacak.

öne çıkan mesajlar:

İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koluman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, Türkiye-Avrupa ilişkilerinin artık sadece ticaret hacmi odaklı değerlendirilemeyeceğini; birlikte üretme, teknoloji geliştirme ve küresel pazarlarda ortak hareket etmenin gerekliliğini vurguladı. Saltık, KOBİ'leri kapsayan güçlü bir üretim ekosistemine ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Sanofi Avrasya Bölge Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Öztürk, sağlıkta bilimsel ilerlemenin toplumsal faydaya dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti ve Sanofi'nin Türkiye'deki yetkinliklerle iş birliği içinde klinik araştırma ve koruyucu sağlık alanlarına katkı sunma hedefini aktardı.

SAVRONİK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman savunma sanayii oturumuna ilişkin olarak, savunma sanayiinin artık yalnızca askeri güvenlik değil, ekonomik bağımsızlık ve teknolojik egemenlik için de kritik bir alan haline geldiğini söyledi. İTÜ ARI Teknokent CEO'su Prof. Dr. Attila Dikbaş teknoloji ve girişimcilikte uluslararası iş birliklerinin sürdürülebilir dönüşüm için belirleyici olduğunu vurguladı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin Avrupa pazarında kalıcı olmanın kalite, zamanında teslimat ve çevresel standartlara uyum gibi koşullara bağlı olduğunu belirtti. Forma Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeliz Akbaş Kırış ise 2026'nın ilk dokuz ayında makine ihracatının 21,3 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak sektörde katma değer ve sürdürülebilir üretimin önemine dikkat çekti.

etkinlikler ve destekçiler:

Zirveye Koluman Holding ana sponsorluğunda; Sanofi, Borusan Otomotiv, İTÜ ARI Teknokent, Forma Makina, Savronik, Karabiber Holding, TotalSoft, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Özmen Un, Güneri Makina, TÜRSAB, Schneider Electric, HPM Hijyen Proses Makinaları, Uğurcan Gümrük Müşavirliği, TCK by Kıraç, TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, MOPA Exclusive ve Citio destek veriyor.

10 Aralık akşamı düzenlenecek Dünya Barışı Resepsiyonu diplomatik misyon temsilcilerini bir araya getirecek ve Hakan Aysev konseri ile sona erecek. 11 Aralık akşamı gerçekleştirilecek 10. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreninde alanlarında öne çıkan kişi ve kurumlara ödüller takdim edilecek; gala gecesi ise Şevval Sam konseriyle tamamlanacak.

Zirve organizatörleri, 10'uncu yıl vesilesiyle Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerde somut iş birlikleri ve uzun vadeli yatırımlar için zemin oluşturmayı hedeflediklerini belirtiyor. Katılımcılar, iki günlük program boyunca diyalog ve ortak projeler üretmeyi amaçlayacak.

KOLUMAN HOLDİNG ANA SPONSORLUĞUNDA 10–11 ARALIK 2026'DA ÇIRAĞAN SARAYI'NDA DÜZENLENECEK 10. İSTANBUL EKONOMİ ZİRVESİ; BAKANLARI, DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİ, ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINI VE İŞ DÜNYASININ LİDERLERİNİ BİR ARAYA GETİRECEK.