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Cumayeri'nde lösemili çocuklar için toplumsal farkındalık etkinliği

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte lösemiye dikkat çekildi; amaç toplumsal bilinç ve hasta çocuklara destek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cumayeri'nde lösemili çocuklar için toplumsal farkındalık etkinliği

Cumayeri'nde lösemili çocuklar için toplumsal farkındalık etkinliği

DÜZCE (İHA) — Cumayeri ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda lösemi hastalığına yönelik farkındalık artırılmaya çalışıldı. Etkinlikte sağlık profesyonelleri ve yerel yetkililer, toplumu bilgilendirme ve duyarlılığı güçlendirme hedeflerini ön plana çıkardı.

etkinliğin amacı ve uygulamaları:

Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen organizasyonda, löseminin belirtileri, erken tanı yolları ve hasta çocuklara yönelik destek mekanizmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve soru-cevap oturumları düzenlendi.

beklenen etkiler ve toplum çağrısı:

Programın sorumluları, toplumun bilinçlenmesinin erken teşhis ve bakım süreçlerini olumlu etkileyeceğini vurguladı. Etkinlik, ailelere ve geniş halka yönelik destek arayışlarını güçlendirmeyi, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve lösemi hastası çocuklara yönelik desteğin yaygınlaşmasını amaçladı.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA LÖSEMİ HASTALIĞINA YÖNELİK...

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNDE, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA LÖSEMİ HASTALIĞINA YÖNELİK TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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