Gümüşova'da organ bağışı bilinci için hastane içi çalışma

Gümüşova'da organ bağışı ve nakil süreçlerine dikkat çekildi

Gümüşova'da Organ Bağışı Haftası kapsamında ilçe sağlık kurumları, halkı bilgilendirmek ve bağışa teşvik etmek amacıyla bir araya geldi. İlçe Devlet Hastanesi içinde kurulan stantta ziyaretçilere organ bağışı ile nakil süreçlerinin işleyişi hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.

etkinlikte verilen bilgiler:

Sağlık ekipleri, organ bağışının önemi, bağış prosedürleri ve organ nakli bekleyen hastalar açısından bağışın taşıdığı hayati değer konusunda bilgilendirme yaptı. Standı ziyaret eden vatandaşlara süreçler adım adım anlatılarak soruları yanıtlandı.

broşür dağıtımı ve hedefler:

Etkinlik kapsamında katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı; amaç toplumsal bilinci artırmak ve daha fazla kişinin organ bağışında bulunmasını teşvik etmek olarak açıklandı. Organizasyonu İlçe Devlet Hastanesi ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri birlikte yürüttü.

Çalışma, organ bağışına dair farkındalığı yükseltmeyi ve nakil bekleyen hastalar için bağışçı sayısının artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

DÜZCE’NİN GÜMÜŞOVA İLÇESİNDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ. İLÇE DEVLET HASTANESİ’NDE KURULAN STANTTA VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞI VE NAKİL SÜREÇLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİLEREK BAĞIŞIN HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.