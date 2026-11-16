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Tarsus'ta kadın üretimi stantlardan aile bütçelerine uzanıyor

Tarsus Belediyesi'nin projesiyle kadınlar her cuma İnsan Hakları Meydanı'nda stant açıp el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tarsus'ta kadın üretimi stantlardan aile bütçelerine uzanıyor

projenin işleyişi:

Tarsus Belediyesi tarafından 2024 yılında başlatılan 'Kadın Var, Üretim Var, Kazanç Var' projesi kapsamında, ilçede kadınların üretime katılımı destekleniyor. Proje çerçevesinde her cuma İnsan Hakları Meydanında kurulan stantlarda kadınlar evlerinde hazırladıkları el emeği ürünleri sergileyip satışa sunuyor. Standlar, üretici kadınlara ürünlerini aracısız olarak doğrudan tüketiciye ulaştırma olanağı tanıyor.

kadınlara sağlanan imkanlar:

Proje, düzenli satış imkanı sağlayarak kadınların kendi gelirlerini elde etmelerine ve aile ekonomilerine katkı sunmalarına odaklanıyor. Stantlarda el işi tekstil ve yiyecek gibi farklı kategorilerde ürünler yer alıyor; katılımcılar aile bütçelerine ek gelir sağlama fırsatı yakalıyor. Başvuru ve bilgi almak isteyenler, Alo 153 TİM hattı üzerinden işlem yapabiliyor.

toplumsal etki ve hedefler:

Belediyenin hedefi, kadınların ekonomik hayatta daha etkin rol almasını sağlamak ve üretimin sürekliliğini desteklemek. Proje, hem yerel ekonomiye hareket kazandırmayı hem de üretici kadınların görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor. Süreç devam ederken yetkililer başvuruların düzenli kabul edildiğini ve projeye katılımın teşvik edildiğini belirtiyor.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN &#039;KADIN VAR, ÜRETİM VAR, KAZANÇ...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN 'KADIN VAR, ÜRETİM VAR, KAZANÇ VAR' PROJESİ KAPSAMINDA KADINLAR, EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ KURULAN STANTLARDA SATIŞA SUNARAK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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