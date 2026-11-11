Bilecik'te şehidin ailesine vefa ziyareti ve anma buluşması

ziyaret detayları:

Bilecik'te, 1994 yılında Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesindeki Girtepe mevkisinde şehit olan Jandarma Er Fayik Alkan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyareti Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Mert Gözükara ile beraberindeki 5 jandarma uzman çavuş yaptı. Heyet, şehidin anne ve babası Bedri ve Selim Alkan'ı ikametlerinde ziyaret etti.

aileyle görüşmeler ve sonuç:

Ziyarette, şehit ailesiyle yakından ilgilenildi ve aile ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İyi dilek ve temennilerin ardından ziyaret sona erdi.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ