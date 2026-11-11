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Bilecik'te şehidin ailesine vefa ziyareti ve anma buluşması

Bilecik merkez jandarma, 1994'te Siirt Eruh Girtepe'de şehit düşen Jandarma Er Fayik Alkan'ın sene-i devriyesinde ailesini ziyaret etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te şehidin ailesine vefa ziyareti ve anma buluşması

ziyaret detayları:

Bilecik'te, 1994 yılında Siirt ili Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesindeki Girtepe mevkisinde şehit olan Jandarma Er Fayik Alkan'ın sene-i devriyesi dolayısıyla ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyareti Merkez Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Mert Gözükara ile beraberindeki 5 jandarma uzman çavuş yaptı. Heyet, şehidin anne ve babası Bedri ve Selim Alkan'ı ikametlerinde ziyaret etti.

aileyle görüşmeler ve sonuç:

Ziyarette, şehit ailesiyle yakından ilgilenildi ve aile ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İyi dilek ve temennilerin ardından ziyaret sona erdi.

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

ŞEHİT AİLESİNE VEFA ZİYARETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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