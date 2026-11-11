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Bilecik'ten kutsal yolculuğa 127 kişilik kafile dualarla uğurlandı

Diyanet'in Bilecik-1 13 günlük Alternatif Turuyla 127 umre yolcusu, Orhan Gazi Camii önünden İl Müftüsü Yusuf Dikmen ve Dr. Adem Özsoy eşliğinde dualarla uğurlandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'ten kutsal yolculuğa 127 kişilik kafile dualarla uğurlandı

uğurlama töreni:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın umre organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gitmeye hazırlanan 127 umre yolcusu, Orhan Gazi Camii önünde düzenlenen törenle dualarla uğurlandı. Program, hem katılımcıların hem de yakınlarının katılımıyla gerçekleşti.

kafile ve rehberlik:

Bilecik-1 13 günlük Alternatif Tur programına dahil edilen umre kafilesi, İl Müftüsü Yusuf Dikmen ve İl Müftü Yardımcısı Dr. Adem Özsoy ile yapılan uğurlamanın ardından yolculuğa çıktı. Kafile, Dr. Adem Özsoy'un kafile başkanlığında ve dört din görevlisinin rehberliğinde kutsal topraklara hareket etti.

müftünün temennileri:

İl Müftüsü Yusuf Dikmen törende yaptığı konuşmada yolculara hayırlı yolculuklar diledi ve dualarını iletti. Dikmen'in sözleri şöyle kaydedildi: "Rabbim tüm umre yolcularımızın ibadetlerini kabul eylesin. Kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum. Kutsal topraklarda ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam âlemi için dua etmelerini temenni ediyorum".

Tören, katılımcıların ve din görevlilerinin dualarıyla son buldu; kafile, belirlenen program çerçevesinde kutsal topraklarda ibadet ve ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

BİLECİK’TE 127 UMRE YOLCUSU DUALARLA UĞURLANDI

BİLECİK’TE 127 UMRE YOLCUSU DUALARLA UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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