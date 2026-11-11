Denize hasret hayalini gerçekleştirdi: Halil Uzel 3 bin 842 kilometre kürekle kıyıya ulaştı

Yolculuğun rotası ve günlük rutini:

Halil Uzel, Gaziantepli, Ankara’da büyümüş 57 yaşında emekli Hava Kuvvetleri astsubayı. Çocukluktan gelen deniz tutkusu ve 27 yıldır süren dalış tecrübesi ile 10 yılı aşkın süredir ilgilendiği kano sporunu bir hayali gerçekleştirmek için kullandı. 4 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Poyrazköy’den yola çıkan Uzel, rotasını Bulgaristan sınırına kadar ilerletti, ardından İstanbul Boğazı’nı geçip Marmara’nın Avrupa kıyılarından Ege’ye ulaştı.

Kuzey Ege’de Enez’den kıyıları takip eden Uzel, yolculuğunu Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Uzunkaya mevkisinde Suriye sınırına dek tamamladı. Bu etabın toplam uzunluğu 3 bin 842 kilometre oldu; yolculuk 156 gün sürdü ve bunların 121 gününde kürek çekerek ilerledi. Uzel, günlük ortalama mesafenin 30-35 kilometre olduğunu ve zaman zaman neredeyse 12 saate yakın aralıksız kürek çektiği günler bulunduğunu aktardı.

Gözlemler, amaç ve kıyı farkındalığı:

Uzel’in yolculuğu yalnızca fiziksel bir başarı değil, aynı zamanda kıyılardan hikâyeler toplama ve sahillerin durumunu yerinde gözlemleme amacını taşıdı. Kendisi, rotası boyunca edindiği izlenimleri insanlarla paylaşarak kıyıların korunması ve halkın daha fazla kullanımına açılması gerektiğini vurguluyor. Hatay kıyılarında özellikle rüzgârın kendine has ve tehlikeli olduğunu, bu yüzden planlamasını buna göre yaptığını söyledi.

Yolculuğu sırasında hava koşullarını yakından takip eden Uzel, kullandığı uygulamalar ve çevre halkından aldığı bilgilerle rotasını belirlediğini belirtti. Kıyılarda karşılaştığı yerel hikâyeler ve gözlemler, projesinin yalnızca kişisel bir başarı olmanın ötesine geçmesini hedefliyor.

Gelecek etaplar ve uzun vadeli hedefler:

Uzel, önümüzdeki yıl için daha geniş kapsamlı planlar yapıyor. Nisan 2027’de, kısmet olursa Batum’dan başlayıp İstanbul Poyrazköy’e kadar Karadeniz’in tüm kıyılarını geçmeyi planlıyor. Ardından Marmara Denizi’nin Anadolu yakasını ve Türkiye’nin bütün adalarını kapsayan yeni bir etap düşünüyor; bu aşamada 8 bin 333 kilometreye yaklaşmayı ve en az 7 bin kilometrenin üzerinde mesafe kat etmeyi hedefliyor.

Uzun vadede ise Van Gölü’nden başlayarak Türkiye’nin iç sularını da geçmeyi, yaklaşık 10 bin kilometrelik bir yolculuğa ulaşmayı amaçlıyor. Uzel, bu hedeflerle Türkiye’de benzer kapsamda bir seferi gerçekleştiren ilk kişi olmayı ve deneyimlerini toplumla paylaşarak bilgi aktarımında bulunmayı istiyor.

Sözlerini tamamlayarak şu aşamada Ankara’ya döneceğini söyleyen Uzel, Nisan ayında başlayacak yeni Karadeniz yolculuğu için hazırlıklara başlayacağını belirtti. Yol boyunca sınırları zorlamadan, hava koşullarına dikkat ederek ve yerel bilgilerle ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

TOPLAM 156 GÜN SÜREN YOLCULUĞUNDA 121 GÜN KÜREK ÇEKEN DENİZ TUTKUNU UZEL, KIYILARDAN HİKAYELER TOPLARKEN SAHİLLERİN KORUNMASI VE HALKIN KULLANIMINA DAHA FAZLA AÇILMASI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYOR.