Doğalgaz geldi, eksik kalanlara özel çözüm sözü

Ozanlar'da mahalle sohbeti:

İlçe merkezine yakın yeni yerleşim alanı olan Ozanlar Mahallesi sakinleri, soğuk hava koşullarına rağmen düzenlenen mahalle sohbetine yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda öncelik, bu yıl mahalleye getirilen doğalgaz yatırımları ve eksik kalan altyapı noktalarının nasıl tamamlanacağı oldu. Belediye yönetimi ile mahalle temsilcilerinin karşılıklı değerlendirmesi, kısa ve orta vadeli adımların netleşmesine zemin hazırladı.

Doğalgaz serüveni:

Toplantıda konuşan Dr. Faruk Özlü, Ozanlar Mahallesi'nin doğalgaz sürecinin ayrıntılarını paylaştı ve vatandaşların taleplerine yanıt verdi. Özlü, süreci hatırlatarak: "Bundan 2 yıl kadar önce hanım kardeşlerimiz geldiler ve doğalgaz istiyoruz dediler. Ben de onlara söz verdim, en az bir yıl imar çalışmalarını yapacağız dedim" ifadelerini kullandı. Başkan Özlü, başlangıçta yatırım bütçesinin üç mahalleye yetecek şekilde planlandığını, ilk tercihinin Ozanlar olduğunu vurguladı.

Mahalle muhtarı ve DESOB Başkanı Bülent Keser de konuşmasında, yürütülen çalışmaların Düzce'de önemli bir dönüşümü başlattığını belirterek belediye yönetimine teşekkür etti. Özlü, doğalgaz alamayan bazı noktalara ilişkin olarak da çözüm sözü verdi ve zemin etüdü çalışmalarının İller Bankası ile yürütüldüğünü aktardı. Ayrıca, yapılan görüşmelerde Dergaz'ın bu dört mahallenin yatırım planına 2027 yılında alındığını bildirdiğini söyledi ve kısmi imar planlarındaki sıkıntılara özel çözümler üreteceklerini ifade etti.

Asfalt ve altyapı yatırımları:

Belediye Başkanı Özlü, altyapı ve yol çalışmalarına dair net hedefler koydu: "Hava şartları eksi değerlere düşmediği sürece asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim görev süremiz bitmeden asfaltlanmamış tek bir sokak, cadde kalmayacak." Özlü, şu an yürütülen çalışmalarda 500 Milyon TL'lik yatırımın öz kaynaklarla yapıldığını belirtti ve bu kaynağa ek olarak kullanılabilecek krediyle toplamda 1 Milyar TL'ye ulaşılabileceğini söyledi.

Başkan, altyapının (yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu) tamamlanmasının asfalt öncesi ve sırasında planlı şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, geçmişten bir anekdot paylaşarak 2015 yılında milletvekilliği dönemi sırasında alınan ödeneğin yolların asfaltlanmasında kullanıldığını hatırlattı; bu örnekle altyapı yatırımlarının koordineli planlanması gerektiğini anlattı.

Toplantı, doğalgaz bağlantısında sorun yaşayan vatandaşların taleplerine yönelik alternatif çözüm yollarının aranması ve mahalledeki parkların yenilenmesi taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi ile sona erdi. Belediye yetkilileri, mahalle bazlı sorunların takipçisi olacaklarını ve ortaya çıkan teknik engellere özel yaklaşım geliştirileceğini yineledi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, OZANLAR MAHALLESİ SAKİNLERİ İLE MAHALLE SOHBETLERİNDE BİR ARAYA GELDİ.