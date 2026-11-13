Doğalgaz sözü: dört mahallede çalışmalar son aşamada

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 52. mahalle sohbetleri kapsamında Çerkes Taşköprü sakinleriyle bir araya geldi. Köy konağında düzenlenen toplantıya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özlü, belediye sınırlarına yeni katılan 7 mahalleye ilişkin verdiği doğalgaz sözünün takipçisi olduklarını belirtti.

doğalgaz çalışmalarının teknik aşamaları:

Başkan Özlü, 7 mahalleden 3'ünün büyük oranda doğalgaza kavuşturulduğunu, geriye kalan 4 mahallenin ise aşama aşama tamamlanacağını aktardı. Bu 4 mahalle Çerkes Taşköprü, Gökçe, Mamure ve Akyazı olarak açıklandı. Özlü, imar planlarının hazır olduğunu ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayının zemin etüdü yapılmadığı için geciktiğini söyledi.

İller Bankası aracılığıyla zemin etüdü çalışmaları için ihale gerçekleştirildiğini, 21 Eylül tarihinde yer tesliminin yapıldığını belirten Özlü, etüdün belediyeye 2 ay süreceği bildirildiğini, kendilerinin talebiyle bu sürecin 1 aya çekilmesi yönünde rica ettiklerini ifade etti. Zemin etüdü tamamlandıktan sonra imar planlarının bakanlık tarafından onaylanacağı ve doğalgaz firması ile koordinasyon sağlanarak yatırım programına alınan çalışmaların başlayacağı vurgulandı.

Doğalgaz getirme sözümüzü yerine getireceğiz. Başkan Özlü, çalışmanın bizzat takipçisi olduklarını ve vatandaşlardan birkaç ay sabır istediklerini söyledi.

altyapı öncelikleri ve kaynak planlaması:

Özlü, yeni mahallelerin sadece doğalgaz değil kanalizasyon ve yağmur suyu gibi altyapı ihtiyaçlarının da öncelikli olduğunu belirtti. Kanalizasyonu bulunmayan köy statüsündeki yeni mahallelere ayrı bir proje hazırlanacağını, bu kapsamda İller Bankası kredilerinden faydalanılacağını aktardı. Bu tür yüksek maliyetli altyapı işlerinin belediye bütçesiyle tek başına karşılanamayacağını, İller Bankası kaynaklarının kullanılacağını söyledi.

Başkan ayrıca şehirde yapılan işleri iki rehbere dayandırdıklarını ifade etti: birincisi 100 Proje, ikincisi mahalle sohbetlerinde vatandaşlardan gelen talepler. Toplantıda ele alınan 12 maddelik talep listesi üzerinden yol haritaları ve çalışma planları paylaşıldı, Özlü vatandaşların isteklerini not alarak gerekli çalışmaların başlatılması için talimat verdi.

Toplantı mesajı olarak, planlanan etütlerin tamamlanmasının ardından Çerkes Taşköprü, Gökçe, Mamure ve Akyazı mahallelerinde doğalgaz çalışmaları başlayacak; belediye yetkilileri süreci takip etmeye devam edecek.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, 52. MAHALLE SOHBETLERİ TOPLANTISINDA ÇERKES TAŞKÖPRÜ SAKİNLERİ İLE BULUŞTU. 7 MAHALLEDEN 3’ÜNÜ DOĞALGAZA KAVUŞTURDUKLARINI, ÇERKES TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ DE DAHİL KALAN 4 MAHALLE İÇİN ÇALIŞMALARIN SON AŞAMAYA GELDİĞİNİ SÖYLEDİ.