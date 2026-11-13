Köyden gelen saygı: çamurlu çizmelerini çıkaran üretici müdürün jestiyle karşılaştı

Olayın özeti:

Balıkesir'in Havran ilçesinde, kırsal Hüseyinbeşeler Mahallesi'nden randevusu için ilçeye gelen zeytin üreticisi Levent Koca, mesai bitimine yakın saatte nüfus müdürlüğüne ulaşınca çamurlu çizmelerini kurumun zeminini kirletmemek için kapıda çıkardı. Saat 16.35'teki ehliyet yenileme randevusuna yetişmeye çalışırken çizmelerini yıkama şansı bulamayan Koca, işlem bankosuna sadece çoraplarıyla yürüdü.

müdürün müdahalesi ve kayıtlara yansıyan anlar:

Durumu fark eden Havran İlçe Nüfus Müdürü Erhan Dayı, kısa bir süre sonra çizmeleri getirterek Koca'nın ayaklarına kendi elleriyle giydirdi. Müdürün, "Ayağının çamur olması önemli değil. Kalbin çamur olmasın kalbin. Senin gibi abiler bizim başımızın tacısınız" sözleri kurumda duygusal anlar yarattı. O anlar hem kurumun güvenlik kamerasına hem de çevredekilerin cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

üreticinin açıklamaları ve duygu durumu:

Olayın ardından konuşan Levent Koca, ehliyetini yenilemek için saat 16.35'te sıra aldığını, saat 15.00'ten sonra tarladaki işini bırakıp kuruma zor yetiştiğini anlattı. "İster istemez ayaklarım ve çizmelerim çok çamurluydu. İçeriye çamurlu ayakkabıyla girerek saygısızlık yapmamak adına çizmelerimi çıkarmak zorunda kaldım" diyerek bu davranışından gurur duyduğunu belirtti ve "Benim pisliğimi bir başkası çekmek zorunda değil" sözleriyle niyetini özetledi.

Çizmelerini kapıda bırakınca aklının dışarıda kaldığını, çizmelerin çalınmasından veya ortada kalmasından korktuğunu söyleyen Koca, müdürün ve ekip arkadaşlarının kısa sürede çizmeleri getirmesiyle şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Müdürün bizzat gelip çizmeleri getirip giydirmesinin kendisini duygulandırdığını ekledi.

Olay, hem kurum çalışanları arasında sıcak bir karşılık buldu hem de sosyal medyada ve çevrede konuşulan bir anı olarak kayıtlara geçti. Kurum personelinin müdahalesi, hem hizmet alan vatandaşın yaşadığı basit ama içten bir zorunlulukla empati kurulduğunu gösterdi.

ZEYTİN ÜRETİCİSİ LEVENT KOCA: "BENİM PİSLİĞİMİ BİR BAŞKASI ÇEKMEK ZORUNDA DEĞİL"