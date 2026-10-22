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Kahramanmaraş'ta alevlerin ardından 1 milyon fidanla yeniden orman

Onikişubat'taki Çakırdere ve Çamlıbel yangın sahalarında arazi hazırlığı sürüyor; yıl sonuna kadar 6 türden toplam 1 milyon fidan dikilecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Kahramanmaraş'ta alevlerin ardından 1 milyon fidanla yeniden orman

Kahramanmaraş’ta başlayan ağaçlandırma seferberliği

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında binlerce hektarı etkileyen yangının ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları hızla devam ediyor. Çakırdere ve Çamlıbel mevkilerinde sürdürülen arazi hazırlığı saha ekipleri ve iş makinelerinin koordineli çalışmasıyla ilerliyor.

Arazi hazırlığı ve makine çalışmaları:

Bölgede 31 ekskavatör ile günlük 8 saatlik vardiyalar halinde çalışmalar yürütülüyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlunun verdiği bilgiye göre, 45 günlük çalışma sonucunda makine bazında toplam 11 bin 160 saatlik iş yapıldı ve işin yaklaşık %90'ı tamamlandı. Kalan alanın kapanması için sahaya verilecek 7 iş makinesi ile yaklaşık 10 gün içinde işlemlerin bitirilmesi hedefleniyor; bu aşamada ayrıca 560 saatlik ilave makine çalışması planlanıyor.

Ağaçlandırma hedefi ve tür dağılımı:

Yıl sonuna kadar yürütülecek ağaçlandırma programında toplam 1 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Program kapsamında dikilecek türler arasında kızılçam, fıstıkçamı, alıç, çınar, ceviz ve sumak yer alıyor. Cabaroğlu, sahadaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından fidan dikim faaliyetlerinin düzenli takvimle ilerleyeceğini belirtti.

Seferberlik, yangınla bozulan ekosistemin onarılmasını ve bölgenin uzun vadeli orman dokusunun yeniden tesisini amaçlıyor. Planlı arazi hazırlığı ve tür çeşitliliği, ilerleyen yıllarda ormanın dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ’IN ONİKİŞUBAT İLÇESİNDE 2025 YILINDA MEYDANA GELEN ORMAN YANGININDA ZARAR GÖREN 2...

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Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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